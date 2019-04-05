Единороссы настаивают на скорейшем принятии законопроекта, который запрещает высадку из общественного транспорта несовершеннолетних. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта ЕР Безопасные дороги Владимир Афонский. Парламентарий обратился к главе Ханты-Мансийского автономного округа и попросил разобраться в ситуации с высадкой из рейсового автобуса слабослышащего ребенка.

Единороссы настаивают на скорейшем принятии законопроекта, который запрещает высадку из общественного транспорта несовершеннолетних. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимир Афонский. Парламентарий обратился к главе Ханты-Мансийского автономного округа и попросил разобраться в ситуации с высадкой из рейсового автобуса слабослышащего ребенка.Подобная проблема должна быть окончательно решена назаконодательном уровне, подчеркнул депутат. Произошедшее в Сургуте Афонскийназвал вопиющим безобразием. "13-летняя девочка-инвалид по слуху былаготова расплатиться за проезд купюрой в 100 рублей, однако у кондуктора неоказалось сдачи, и она высадила ребенка на следующей остановке", -напомнил парламентарий детали резонансной истории.По его словам, партийцы направили обращение в руководство ипрокуратуру ХМАО и попросили провести тщательную проверку ситуации. Также единороссы предложили местным транспортным компаниям принять регламенты поработе с несовершеннолетними, где прописать понятный перечень всевозможныхситуаций.Афонский отметил, что в Министерстве транспорта разработалиинициативу о запрете высаживать детей из общественного транспорта. Инцидент вСургуте, увы, не единичный, посетовал парламентарий.Он напомнил, что в начале годы партийцы просиликоординаторов партпроекта на местах уточнить, какие регламенты о высадке детейсуществуют в регионах. "Они подтвердили, что только в 12 регионах высадкадетей за неоплаченный проезд запрещена", – сказал Афонский.В "Единой России" настаивают на скорейшемнаведении порядка в этом вопросе. По словам Афонского, необходимо максимальнооперативно принять закон, запрещающий высадку из общественного транспортабезбилетных детей до 16 лет, которые передвигаются без сопровождения взрослых."Этот документ уже разработан Минтрансом и поканаходится на согласовании в правительстве. Надеюсь, что вопрос будет рассмотренбыстро, и законопроекты будут своевременно направлены в Госдуму", -заключил Афонский.Напомним, 1 апреля в Сургуте кондуктор высадила 13-летнююшкольницу из рейсового автобуса из-за отсутствия сдачи со ста рублей. Девочкаехала в школу из близлежащего поселка.