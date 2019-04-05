Единороссы настаивают на скорейшем принятии законопроекта, который запрещает высадку из общественного транспорта несовершеннолетних. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта ЕР Безопасные дороги Владимир Афонский. Парламентарий обратился к главе Ханты-Мансийского автономного округа и попросил разобраться в ситуации с высадкой из рейсового автобуса слабослышащего ребенка.
Единороссы настаивают на скорейшем принятии законопроекта, который запрещает высадку из общественного транспорта несовершеннолетних. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимир Афонский. Парламентарий обратился к главе Ханты-Мансийского автономного округа и попросил разобраться в ситуации с высадкой из рейсового автобуса слабослышащего ребенка.
Подобная проблема должна быть окончательно решена на
законодательном уровне, подчеркнул депутат. Произошедшее в Сургуте Афонский
назвал вопиющим безобразием. "13-летняя девочка-инвалид по слуху была
готова расплатиться за проезд купюрой в 100 рублей, однако у кондуктора не
оказалось сдачи, и она высадила ребенка на следующей остановке", -
напомнил парламентарий детали резонансной истории.
По его словам, партийцы направили обращение в руководство и
прокуратуру ХМАО и попросили провести тщательную проверку ситуации. Также единороссы предложили местным транспортным компаниям принять регламенты по
работе с несовершеннолетними, где прописать понятный перечень всевозможных
ситуаций.
Афонский отметил, что в Министерстве транспорта разработали
инициативу о запрете высаживать детей из общественного транспорта. Инцидент в
Сургуте, увы, не единичный, посетовал парламентарий.
Он напомнил, что в начале годы партийцы просили
координаторов партпроекта на местах уточнить, какие регламенты о высадке детей
существуют в регионах. "Они подтвердили, что только в 12 регионах высадка
детей за неоплаченный проезд запрещена", – сказал Афонский.
В "Единой России" настаивают на скорейшем
наведении порядка в этом вопросе. По словам Афонского, необходимо максимально
оперативно принять закон, запрещающий высадку из общественного транспорта
безбилетных детей до 16 лет, которые передвигаются без сопровождения взрослых.
"Этот документ уже разработан Минтрансом и пока
находится на согласовании в правительстве. Надеюсь, что вопрос будет рассмотрен
быстро, и законопроекты будут своевременно направлены в Госдуму", -
заключил Афонский.
Напомним, 1 апреля в Сургуте кондуктор высадила 13-летнюю
школьницу из рейсового автобуса из-за отсутствия сдачи со ста рублей. Девочка
ехала в школу из близлежащего поселка.