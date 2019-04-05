Телеведущая часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Самые наблюдательные пользователи заметили, что в последнее время Яна Рудковская стала чаще оставаться одна.

Телеведущая часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Самые наблюдательные пользователи заметили, что в последнее время Яна Рудковская стала чаще оставаться одна.В четверг, 4 апреля, звезда разместила в микроблоге фотографию своего завтрака. На красиво сервированном столе можно разглядеть вазу с цветами, чашку чая, тарелку с главным блюдом и корзинку с печеньем. "Доброе утро, ну красиво же?", – поинтересовалась у подписчиков Яна Рудковская.Некоторые пользователи признались, что пост продюсера вдохновил их сделать такой же пышный завтрак дома. "Вдохновилась вашими завтраками, аж самой приятно, и ничего сложного в этом нет", "Именно ваши завтраки вдохновили меня всегда завтракать красиво и сервировать стол всегда красивой посудой", – написали комментаторы.Многие подписчики обратили внимание, что стол накрыт на одного человека, и спросили у телеведущей, почему она завтракает отдельно от близких. "А вы одна завтракаете?", "Всегда смотрю ваши завтраки, почему вы одна завтракаете?", "Почему-то все завтраки для одного лица, вы что одиноки? Мы с мужем завтракаем обычно вместе", "Яна, а завтракаете вы одна, где муж и дети?", – вопрошали пользователи.Недавно музыкальный продюсер приняла участие в фотосессии для издания Grazia. Один из снимков опубликовала в социальных сетях. Звезда поблагодарила стилистов и дизайнеров за помощь в создании рокового образа. В комментариях к посту пользователи принялись расхваливать стройную фигуру телеведущей.