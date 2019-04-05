Александр Иванович уже попрощался с руководителями районных инспекций
Александр Иванович уже попрощался с руководителями районных инспекций
Во Владимирской области покинул свой пост начальник регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Шаурин. Об этом рассказали наши коллеги из «Владимирских ведомостей».
По информации источников издания, Александр Иванович попрощался с руководителями районных инспекций 4 апреля, а сегодня покинет Владимирскую область. Причину увольнения не огласили.
Управлял владимирской областной налоговой службой Александр Шаурин около года. А до назначения в 33 регион возглавлял одну из налоговых инспекций Москвы.