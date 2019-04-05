Александр Иванович уже попрощался с руководителями районных инспекций

Александр Иванович уже попрощался с руководителями районных инспекцийВо Владимирской области покинул свой пост начальник регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Шаурин. Об этом рассказали наши коллеги из «Владимирских ведомостей».По информации источников издания, Александр Иванович попрощался с руководителями районных инспекций 4 апреля, а сегодня покинет Владимирскую область. Причину увольнения не огласили.Управлял владимирской областной налоговой службой Александр Шаурин около года. А до назначения в 33 регион возглавлял одну из налоговых инспекций Москвы.