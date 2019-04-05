В семье Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко вновь разлад. На
шоу Дом-2 приехала мама длинноволосой участницы – Татьяна Владимировна.
В семье Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко вновь разлад. На
шоу "Дом-2" приехала мама длинноволосой участницы – Татьяна Владимировна.
Дмитрий и мама Оли в последнее время не ладят. Участник шоу "Дом-2"
на полном серьезе считает, что теща его ненавидит. Более того, женщина грозила
ему расправой.
"Мы многого не видите! Она вчера ходила, глаза у нее налились кровью, пальцем тыкала и говорила: "Если бы не эти камеры, я бы тебя
уже давно уничтожила", – кричал Дмитренко в беседе с ведущей Ольгой Бузовой.
Участник телестройки суверен, что Татьяна Владимировна,
вмешиваясь в их отношения, оказывает им медвежью услугу. Меж тем теща Дмитренко
видит ситуацию иначе: она просто заступается за дочь.
"Такое чувство, что я на теще женился, вот честно! А Оля и
Василиса – мои дочки", – рассуждает теперь житель телестройки.
Ольга Бузова посоветовала Дмитрию Дмитренко постараться
найти с общий язык с Татьяной Владимировной. Ведущая уверена, что подобные конфликты частенько заканчиваются разводом. Участник отметил, что с
женой расходиться не собирается, но и идти на поводу у матери Ольги он не
будет.
Напомним, на днях Татьяна Владимировна выразила мнение, что между
Ольгой и Димой больше нет любви. Их отношения не развиваются, супруги постоянно
конфликтуют. Это заявление больно задело звезду Дмитрия Дмитренко.