В семье Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко вновь разлад. На шоу Дом-2 приехала мама длинноволосой участницы – Татьяна Владимировна.

В семье Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко вновь разлад. Нашоу "Дом-2" приехала мама длинноволосой участницы – Татьяна Владимировна.Дмитрий и мама Оли в последнее время не ладят. Участник шоу "Дом-2"на полном серьезе считает, что теща его ненавидит. Более того, женщина грозилаему расправой."Мы многого не видите! Она вчера ходила, глаза у нее налились кровью, пальцем тыкала и говорила: "Если бы не эти камеры, я бы тебяуже давно уничтожила", – кричал Дмитренко в беседе с ведущей Ольгой Бузовой.Участник телестройки суверен, что Татьяна Владимировна,вмешиваясь в их отношения, оказывает им медвежью услугу. Меж тем теща Дмитренковидит ситуацию иначе: она просто заступается за дочь."Такое чувство, что я на теще женился, вот честно! А Оля иВасилиса – мои дочки", – рассуждает теперь житель телестройки.Ольга Бузова посоветовала Дмитрию Дмитренко постаратьсянайти с общий язык с Татьяной Владимировной. Ведущая уверена, что подобные конфликты частенько заканчиваются разводом. Участник отметил, что сженой расходиться не собирается, но и идти на поводу у матери Ольги он небудет.Напомним, на днях Татьяна Владимировна выразила мнение, что междуОльгой и Димой больше нет любви. Их отношения не развиваются, супруги постоянноконфликтуют. Это заявление больно задело звезду Дмитрия Дмитренко.