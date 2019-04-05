Звезда телестройки Анастасия Лисова провела ночь в больнице
Таиланда. Годовалой дочери звезды шоу Дом-2 потребовалась медицинская помощь.
Звезда телестройки Анастасия Лисова провела ночь в больнице
Таиланда. Годовалой дочери звезды шоу "Дом-2" потребовалась медицинская помощь.
По словам Лисовой, у малышки Мирославы внезапно поднялась
высокая температура. Девочка без конца капризничала и с каждым часом
становилась все бледнее. Экс-участница шоу "Дом-2" повезла ребенка в клинику.
Анастасия выбрала больницу, у который были отличные
рекомендации в Интернете. Меж тем обслуживание в разрекламированной больнице Лисовой
не понравилось. По словам молодой мамы, персонал показался ей недостаточно
компетентным. Девочку замучили медсестры.
"Я просто орала и визжала вместе с Мирославой. Медсестра уколола во внешнюю ладонь Миры огромную, далеко не детскую,
иголку и не могла найти вену. Оказывается, в Таиланде кровь берут только таким
образом. Потом ей засунули ей огромный ерш в нос, без всяких признаков
простуды. Просто для анализа. Мы в шоке. Никто ничего нам не объяснил", -
негодовала звезда шоу "Дом-2" в личном Instagram.
Более того, кроху пытались окунуть в огромный таз с ледяной
водой. Таким образом врачи хотели сбить температуру. Анастасия не позволила сотворить
такое со своей малышкой. "После чего медсестра бегала за Мирой с мокрым
полотенцем, хотя температуру уже сбили", – отметила звезда .
Анастасия повезла наследницу в другое медучреждение. Этот визит к докторам оказался более
удачным. Медсестра сразу попала в вену, девочке установили инфузионную систему,
чтобы лишний раз не травмировать дочь звезды уколами. Анастасия
Лисова пожаловалась, что процедуры обошлись ей в 32 тысячи рублей.