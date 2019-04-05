Звезда телестройки Анастасия Лисова провела ночь в больнице Таиланда. Годовалой дочери звезды шоу Дом-2 потребовалась медицинская помощь.

Звезда телестройки Анастасия Лисова провела ночь в больницеТаиланда. Годовалой дочери звезды шоу "Дом-2" потребовалась медицинская помощь.По словам Лисовой, у малышки Мирославы внезапно подняласьвысокая температура. Девочка без конца капризничала и с каждым часомстановилась все бледнее. Экс-участница шоу "Дом-2" повезла ребенка в клинику.Анастасия выбрала больницу, у который были отличныерекомендации в Интернете. Меж тем обслуживание в разрекламированной больнице Лисовойне понравилось. По словам молодой мамы, персонал показался ей недостаточнокомпетентным. Девочку замучили медсестры."Я просто орала и визжала вместе с Мирославой. Медсестра уколола во внешнюю ладонь Миры огромную, далеко не детскую,иголку и не могла найти вену. Оказывается, в Таиланде кровь берут только такимобразом. Потом ей засунули ей огромный ерш в нос, без всяких признаковпростуды. Просто для анализа. Мы в шоке. Никто ничего нам не объяснил", -негодовала звезда шоу "Дом-2" в личном Instagram.Более того, кроху пытались окунуть в огромный таз с ледянойводой. Таким образом врачи хотели сбить температуру. Анастасия не позволила сотворитьтакое со своей малышкой. "После чего медсестра бегала за Мирой с мокрымполотенцем, хотя температуру уже сбили", – отметила звезда .Анастасия повезла наследницу в другое медучреждение. Этот визит к докторам оказался болееудачным. Медсестра сразу попала в вену, девочке установили инфузионную систему,чтобы лишний раз не травмировать дочь звезды уколами. АнастасияЛисова пожаловалась, что процедуры обошлись ей в 32 тысячи рублей.