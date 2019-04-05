Фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко и телеведущий
Михаил Шац приняли участие в необычном соревновании. Знаменитости состязались в
умении плохо шутить.
Фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко и телеведущий
Михаил Шац приняли участие в необычном соревновании. Знаменитости состязались в
умении плохо шутить.
Музыченко и Шац стали героями в YouTube–проекта "Лига плохих шуток". Остроты так или иначе касались некоторых
отечественных знаменитостей.
Звезды жестко прошлись по журналистам Юрию Дудю и Владимиру
Соловьеву, грубо пошутили над вокалистом Юрием Лозой и отечественным
поп-королем Филиппом Киркоровым. В конце выпуска Шац отметил, что с многими героями
их острот он знаком лично, более того, с некоторыми он живет по соседству.
"Мне то ****, но вы-то все общаетесь, наверное", – отметил Юрий.
"Мы все живем в одном доме: я, Юра Дудь, Лоза, Владимир Соловьев", – смеялся
телеведущий.
Судя по всему, знаменитые соседи теперь перестанут здороваться
с при встрече. Возможно, что кто-то из поруганных знаменитостей захочет отомстить, ведь
некоторые шутки звезд были на грани фола.
"Как понять, что Филипп Киркоров считает тебя рыцарем? Он
кладет тебе на плечо мягкий меч", "Сканворд! Эллипсовидное ***** (лицо. –
Прим.ред), четыре буквы? Дудь", "Что сказал Владимир Соловьев, когда нашел
косарь в зимней куртке? Слава Сатане", – умирали со смеху знаменитости.
Отметим, что Музыченко и Шац потешались и над друг другом. "Что
случилось после того, как накакал в писсуар в Кремле? Через семь лет
его простили", "Как Юрий Музыченко называет бомжей с Ладожского вокзала? По
именам", – острили Михаил Шац и Юрий Музыченко.