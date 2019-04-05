Фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко и телеведущий Михаил Шац приняли участие в необычном соревновании. Знаменитости состязались в умении плохо шутить.

Фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко и телеведущийМихаил Шац приняли участие в необычном соревновании. Знаменитости состязались вумении плохо шутить.Музыченко и Шац стали героями в YouTube–проекта "Лига плохих шуток". Остроты так или иначе касались некоторыхотечественных знаменитостей.Звезды жестко прошлись по журналистам Юрию Дудю и ВладимируСоловьеву, грубо пошутили над вокалистом Юрием Лозой и отечественнымпоп-королем Филиппом Киркоровым. В конце выпуска Шац отметил, что с многими героямиих острот он знаком лично, более того, с некоторыми он живет по соседству."Мне то ****, но вы-то все общаетесь, наверное", – отметил Юрий."Мы все живем в одном доме: я, Юра Дудь, Лоза, Владимир Соловьев", – смеялсятелеведущий.Судя по всему, знаменитые соседи теперь перестанут здороватьсяс при встрече. Возможно, что кто-то из поруганных знаменитостей захочет отомстить, ведьнекоторые шутки звезд были на грани фола."Как понять, что Филипп Киркоров считает тебя рыцарем? Онкладет тебе на плечо мягкий меч", "Сканворд! Эллипсовидное ***** (лицо. –Прим.ред), четыре буквы? Дудь", "Что сказал Владимир Соловьев, когда нашелкосарь в зимней куртке? Слава Сатане", – умирали со смеху знаменитости.Отметим, что Музыченко и Шац потешались и над друг другом. "Чтослучилось после того, как накакал в писсуар в Кремле? Через семь летего простили", "Как Юрий Музыченко называет бомжей с Ладожского вокзала? Поименам", – острили Михаил Шац и Юрий Музыченко.