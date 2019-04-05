Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, поделилась провокационными кадрами со съемок видеоклипа на песню Siren. Поклонники осудили дерзкий образ звезды и назвали его вульгарным.

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, поделилась провокационными кадрами со съемок видеоклипа на песню Siren. Поклонники осудили дерзкий образ звезды и назвали его вульгарным.На одном из снимков звезда позирует с танцовщицей в гостиничном номере. Для съемок исполнительница примерила черное боди и обувь на высокой платформе. В подписи Анна Корсун пообещала скоро представить новый ролик.Откровенная фотография вызвала споры среди подписчиков. Многие пользователи заявили, что артистка потеряла индивидуальность. "Зачем выходить на сцену, как девочки из эксорт-услуг? Женщины уже совсем стыд потеряли", "Становится пошло! А так красиво начиналось!", "Ничего нового", "Фу", "Что тут хорошего? Не понимаю", – написали комментаторы.Другие пользователи, наоборот, пришли в восторг от кадра и признались, что с нетерпением ждут выхода нового проекта. "Ты классная и твои девочки тоже", "Чувствую, что это будет бомба", "Огненные красотки! Жду клип, уверена, что будет жарко", – отметили подписчики.Ранее певица сообщила поклонникам, что стала жертвой ограбления в аэропорту. Злоумышленники взломали ее чемодан и похитили бижутерию. Анна Корсун призвала подписчиков тщательнее паковать багаж. "Если вы собираетесь вылетать из Борисполя, и особенно МАУ, тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я", – приводит ее слова телеканал "".