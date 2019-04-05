Лед стал непрочным, из-за чего местный житель провалился

Лед стал непрочным, из-за чего местный житель провалилсяВ Камешково пожарный отважно спас мужчину. Днем 4 апреля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о том, что в пруду на краю города кто-то тонет.Когда пожарные прибыли на место, мужчина уже почти ушёл под лёд. Спасатель Владимир Федоров снял боевую одежду и аккуратно, с помощью облегченного лома, стал приближаться к мужчине, проверяя постоянно лед на крепость. Когда Владимир смог подобраться к утопающему, то он протянул ему длинную палку и вытянул мужчину из-под воды.Как рассказал пострадавший, он живёт недалеко от пруда и всю зиму ходил через него, как и другие местные жители. А в этот раз не повезло – лед стал непрочным, из-за чего мужчина провалился. Пожарные передали спасенного в руки врачей скорой помощи.