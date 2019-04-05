Тина Канделаки порадовала поклонников весьма откровенными фотографиями с отдыха в Дубае. Подписчики признались, что вид подтянутой фигуры красавицы в бикини вызвал у них желание немедленно записаться в спортзал.

Тина Канделаки порадовала поклонников весьма откровеннымифотографиями с отдыха в Дубае. Подписчики признались, что вид подтянутой фигурыкрасавицы в бикини вызвал у них желание немедленно записаться в спортзал., наконец, разбавила свою коллекцию сдержанныхснимков в Instagram фотографиями в бикини. Медиаменеджер отдыхает в Дубае – и вотпуске дала себе волю. Подписчики завистливо обсуждают подтянутую фигуругрузинской красавицы, многие почти уже решились заняться фитнесом.Сразу три снимка в бикини – для сдержанной обычно ТиныКанделаки это своеобразный рекорд. Но результат того стоил: подписчики, глядяна фигуру молодой девушки, просто не верят, что Тине 43 года. Фанаты отметили накачанныеноги и пресс руководителя телеканала "Матч ТВ", и пишут, чтофитнес-тренер отрабатывает свою зарплату по полной.Комментаторы наперебой признаются, что один взгляд на такиеснимки вызывает зависть и желание сразу записаться в спортзал. На одном из фото предстала перед фолловерами без макияжа и с естественными кудряшками.Поклонники не устают восторгаться натуральной красотой бизнес-леди."Да вам тут как будто 19 лет!", "Тина, вы такмолодо выглядите!", "Вы как будто ровесница своей дочери, восхищаюсьвашей силой воли!", – расхваливают Канделаки подписчики.не делает никакой тайны из своих секретовкрасоты. Она постоянно рассказывает подписчикам о своем питании, занятияхспортом. И даже держит их в курсе того, какие процедуры делает для лица. Недавноруководитель спортканала призналась, что делала лазерное омоложение, напоминает"Комсомольская правда".