Тина Канделаки порадовала поклонников весьма откровенными
фотографиями с отдыха в Дубае. Подписчики признались, что вид подтянутой фигуры
красавицы в бикини вызвал у них желание немедленно записаться в спортзал.
Тина Канделаки порадовала поклонников весьма откровенными
фотографиями с отдыха в Дубае. Подписчики признались, что вид подтянутой фигуры
красавицы в бикини вызвал у них желание немедленно записаться в спортзал.
, наконец, разбавила свою коллекцию сдержанных
снимков в Instagram фотографиями в бикини. Медиаменеджер отдыхает в Дубае – и в
отпуске дала себе волю. Подписчики завистливо обсуждают подтянутую фигуру
грузинской красавицы, многие почти уже решились заняться фитнесом.
Сразу три снимка в бикини – для сдержанной обычно Тины
Канделаки это своеобразный рекорд. Но результат того стоил: подписчики, глядя
на фигуру молодой девушки, просто не верят, что Тине 43 года. Фанаты отметили накачанные
ноги и пресс руководителя телеканала "Матч ТВ", и пишут, что
фитнес-тренер отрабатывает свою зарплату по полной.
Комментаторы наперебой признаются, что один взгляд на такие
снимки вызывает зависть и желание сразу записаться в спортзал. На одном из фото предстала перед фолловерами без макияжа и с естественными кудряшками.
Поклонники не устают восторгаться натуральной красотой бизнес-леди.
"Да вам тут как будто 19 лет!", "Тина, вы так
молодо выглядите!", "Вы как будто ровесница своей дочери, восхищаюсь
вашей силой воли!", – расхваливают Канделаки подписчики.
не делает никакой тайны из своих секретов
красоты. Она постоянно рассказывает подписчикам о своем питании, занятиях
спортом. И даже держит их в курсе того, какие процедуры делает для лица. Недавно
руководитель спортканала призналась, что делала лазерное омоложение, напоминает
"Комсомольская правда".