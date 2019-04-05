15 апреля главной певице страны Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Столичный бомонд сбился с ног в поисках подарках женщине, которая не только поет, но и у которой давно все есть.
15 апреля главной певице страны Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Столичный бомонд сбился с ног в поисках подарках женщине, которая не только поет, но и у которой давно все есть.
Главная светская львица Москвы
Алена Кравец не переживает на этот счет – ее подарок уже готов. Примадонне она
преподнесет дорогой именной аромат, сделанный специально для нее. Сделанный с большой фантазией и любовью!
"Лучшие
французские парфюмеры, оригинальный флакон, неповторимый дизайн – уверена, что
Алла Борисовна оценит задумку, – удивила Алена. – Я долго
расспрашивала ее окружение, какой аромат подошел бы певице, спрашивала, чем она
обычно пользуется. В итоге родился удивительный запах – эффектный, легкий,
свежий, почти невесомый флюид, искрящийся и немного романтичный аромат после
раскрытия".
Аромат для Пугачевой станет
первой ласточкой, а уже в мае соберет топовых звезд на презентацию своей
авторской парфюмерной линии. "Я поняла, что это мое, что мне нравится этим
заниматься, узнавать характер и привычки человека, делать подходящий ему запах",
– пояснила светская львица.
Как писали ранее
"Дни.ру", остальные звезды тоже пытаются быть оригинальными в выборе
подношений последней народной артистке СССР. Так, певица Жасмин планирует
преподнести дорогую сумочку, которая настоящей женщине всегда нужна. Художник Никас
Сафронов порадует юбиляршу новой картиной. Посуда, ювелирные украшения, товары для
здорового образа жизни – всему этому обрадуется. Но главное, она всегда рада бесконечно народной любви, которой певица, конечно, достойна.