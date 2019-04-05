15 апреля главной певице страны Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Столичный бомонд сбился с ног в поисках подарках женщине, которая не только поет, но и у которой давно все есть.

15 апреля главной певице страны Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Столичный бомонд сбился с ног в поисках подарках женщине, которая не только поет, но и у которой давно все есть.Главная светская львица МосквыАлена Кравец не переживает на этот счет – ее подарок уже готов. Примадонне онапреподнесет дорогой именной аромат, сделанный специально для нее. Сделанный с большой фантазией и любовью!"Лучшиефранцузские парфюмеры, оригинальный флакон, неповторимый дизайн – уверена, чтоАлла Борисовна оценит задумку, – удивила Алена. – Я долгорасспрашивала ее окружение, какой аромат подошел бы певице, спрашивала, чем онаобычно пользуется. В итоге родился удивительный запах – эффектный, легкий,свежий, почти невесомый флюид, искрящийся и немного романтичный аромат послераскрытия".Аромат для Пугачевой станетпервой ласточкой, а уже в мае соберет топовых звезд на презентацию своейавторской парфюмерной линии. "Я поняла, что это мое, что мне нравится этимзаниматься, узнавать характер и привычки человека, делать подходящий ему запах",– пояснила светская львица.Как писали ранее"Дни.ру", остальные звезды тоже пытаются быть оригинальными в выбореподношений последней народной артистке СССР. Так, певица Жасмин планируетпреподнести дорогую сумочку, которая настоящей женщине всегда нужна. Художник НикасСафронов порадует юбиляршу новой картиной. Посуда, ювелирные украшения, товары дляздорового образа жизни – всему этому обрадуется. Но главное, она всегда рада бесконечно народной любви, которой певица, конечно, достойна.