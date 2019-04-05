Дмитрий Маликов записал новую песню совместно с Анной Седоковой. Прослушав отрывок из композиции, поклонники отметили ее эротический аромат.

Дмитрий Маликов записал новую песню совместно с АннойСедоковой. Прослушав отрывок из композиции, поклонники отметили ее "эротическийаромат".Весну надо встречать под звуки новой песни, – решил . Певец предложил подписчикам присоединиться к нему, выложив в Instagram отрывок изкомпозиции, записанной с Анной Седоковой."Внимание! Премьера! Анна Седокова и Ваш покорный слугазаписали новый трек! Встречайте весну вместе с нашей песней!", – написалМаликов.В песне исполнители рассказывают слушателям о безумныхтанцах на крышах города – который за долгую зиму почти забыл о том, как людивлюбляются.Анна Седокова недавно освоила профессию кондитера. На странице в Instagram звезда разместила серию фотографий, на которых держит в руках вафельные трубочки, сахарные персики и баночки со сгущенным молоком. Для презентации продуктов исполнительница выбрала яркие наряды с декольте.Певица пригласила поклонников посетить презентацию выпечки и десертов. Позже стало известно, что певица открыла в Москве собственный бар – и закатила шумную вечеринку по этому поводу.и его партнерше, судя по всему,удалось разбудить сонный город. "Фото дарит эротический аромат!!! Анечкеочень жарко!!!", "Красивая пара получилась )", – приводит комментарии подписчиков (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).