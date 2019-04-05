Дмитрий Маликов записал новую песню совместно с Анной
Седоковой. Прослушав отрывок из композиции, поклонники отметили ее эротический
аромат.
Дмитрий Маликов записал новую песню совместно с Анной
Седоковой. Прослушав отрывок из композиции, поклонники отметили ее "эротический
аромат".
Весну надо встречать под звуки новой песни, – решил . Певец предложил подписчикам присоединиться к нему, выложив в Instagram отрывок из
композиции, записанной с Анной Седоковой.
"Внимание! Премьера! Анна Седокова и Ваш покорный слуга
записали новый трек! Встречайте весну вместе с нашей песней!", – написал
Маликов.
В песне исполнители рассказывают слушателям о безумных
танцах на крышах города – который за долгую зиму почти забыл о том, как люди
влюбляются.
Анна Седокова недавно освоила профессию кондитера. На странице в Instagram звезда разместила серию фотографий, на которых держит в руках вафельные трубочки, сахарные персики и баночки со сгущенным молоком. Для презентации продуктов исполнительница выбрала яркие наряды с декольте.
Певица пригласила поклонников посетить презентацию выпечки и десертов. Позже стало известно, что певица открыла в Москве собственный бар – и закатила шумную вечеринку по этому поводу.
и его партнерше, судя по всему,
удалось разбудить сонный город. "Фото дарит эротический аромат!!! Анечке
очень жарко!!!", "Красивая пара получилась )", – приводит комментарии подписчиков (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).