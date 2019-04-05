Интересы Евгении Медведевой не ограничиваются фигурным катанием. Недавно спортсменка нашла новое хобби – боулинг, и уже готова обучать ему знакомых.

Интересы Евгении Медведевой не ограничиваются фигурным катанием. Недавно спортсменка нашла новое хобби – боулинг, и уже готова обучать ему знакомых.После чемпионата в Сайтаме фигуристка присоединилась к команде японского ледового шоу "Stars on Ice", которая путешествует по разным городам страны. В один из свободных вечеров девушка отправилась с друзьями играть в боулинг.В четверг, 4 марта, спортсменка опубликовала в социальных сетях видеозапись активного отдыха. В ролике можно увидеть, как она бросает шар. Снаряд мчится вперед и сбивает пару кеглей. "Это был страйк. Вы просто моргнули", – с иронией написала Евгения Медведева.Позднее канадский фигурист Эрик Рэдфорд разместил в Instagram коллаж из четырех фотографий, на которых запечатлены игроки в боулинг, в их числе была и 19-летняя фигуристка. Он попросила подписчиков угадать, кто из героев снимка отличается от остальных. "Давайте назовем это техникой мед-вед", – подсказал он.Шуточный пост заметила и сама спортсменка. Она в шутку предложила обучить игре всех желающих. "Евгения. Частные уроки боулинга. Дорого", – приводит ее слова сайт "". Пользователи оценили чувство юмора молодой фигуристки.Напомним, недавно тренер Этери Тутберидзе объяснила причину ухода к канадскому тренеру. Она рассказала, что после серебряной медали на Олимпиаде в Пхенчхане девушка стала вести себя высокомерно и потребовала, чтобы к ней относились по-другому."Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа? Потому что ты выиграл медаль? Ты сошел с пьедестала, и ты никто, ты должен все доказать на следующем старте", – цитирует российскую наставницу .