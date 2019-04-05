Также не может быть и речи о ликвидации Лыжни Алексея Прокуророва
Также не может быть и речи о ликвидации Лыжни Алексея Прокуророва
Жители Владимира активно подписывают петицию против «планов по застройке парка «Дружба» многоэтажками». Конечно же, что петицию с такой формулировкой поддержали многие горожане.
Однако, по словам представителей мэрии, никакой застройки «Дружбы» и прилегающего к нему лесопарка в администрации не планировали, не планируют и не собираются планировать. Особенно учитывая тот факт, что данная территория - особо охраняемый природный объект, и ее застройка стала бы нарушением закона.
Заместитель главы администрации Владимира Сергей Сысуев сообщил, что мэрия категорически против застройки парка. Более того, по всему периметру «Дружбы» организуют «буферную» санитарную зону шириной 50 метров. А из нового проекта Генплана города убрали планировавшуюся ранее автодорогу, которая «разрезала» бы парк надвое. Общую площадь земель бывшего совхоза «Вышка», выделенную под строительство, сократили на треть — с 98 тысяч до 54 тысяч квадратных метров.
Естественно, что также не может быть и речи о ликвидации Лыжни Алексея Прокуророва. Предусмотренный в Генплане Владимира под жилищную застройку участок земли абсолютно не затрагивает ни территорию парка, ни знаменитую лыжню.