Также не может быть и речи о ликвидации Лыжни Алексея Прокуророва

Также не может быть и речи о ликвидации Лыжни Алексея ПрокуророваЖители Владимира активно подписывают петицию против «планов по застройке парка «Дружба» многоэтажками». Конечно же, что петицию с такой формулировкой поддержали многие горожане.Однако, по словам представителей мэрии, никакой застройки «Дружбы» и прилегающего к нему лесопарка в администрации не планировали, не планируют и не собираются планировать. Особенно учитывая тот факт, что данная территория - особо охраняемый природный объект, и ее застройка стала бы нарушением закона.Заместитель главы администрации Владимира Сергей Сысуев сообщил, что мэрия категорически против застройки парка. Более того, по всему периметру «Дружбы» организуют «буферную» санитарную зону шириной 50 метров. А из нового проекта Генплана города убрали планировавшуюся ранее автодорогу, которая «разрезала» бы парк надвое. Общую площадь земель бывшего совхоза «Вышка», выделенную под строительство, сократили на треть — с 98 тысяч до 54 тысяч квадратных метров.Естественно, что также не может быть и речи о ликвидации Лыжни Алексея Прокуророва. Предусмотренный в Генплане Владимира под жилищную застройку участок земли абсолютно не затрагивает ни территорию парка, ни знаменитую лыжню.