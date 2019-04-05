Первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева сообщила, что ведомство готовит пакет законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации. В законопроекте под призывами понимается обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации. По словам госпожи Яковлевой, за нарушение запрета будет предусмотрена ответственность

Первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева сообщила, что ведомство готовит пакет законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации. В законопроекте под призывами понимается обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации. По словам госпожи Яковлевой, за нарушение запрета будет предусмотрена ответственность.Она подчеркнула, что через СМИ, интернет и религиозные секты наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной. Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере,— указано в ответе первого заместителя министра на депутатский запрос зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля.Напомним, в январе ВОЗ составила ежегодный список угроз здоровью человечества. В него впервые вошел отказ от прививок. С отказом от вакцинации связан среди прочего рост заболеваемости корью.