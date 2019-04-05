В январе этого года знаменитая актриса стала мамой в пятый раз. Однако Мария Порошина не собирается сидеть дома с детьми и уже нашла новую работу.

В январе этого года знаменитая актриса стала мамой в пятый раз. Однако Мария Порошина не собирается сидеть дома с детьми и уже нашла новую работу.Сразу после рождения ребенка артистка уехала с театром на гастроли. А недавно она приняла предложение сыграть главную роль в сериале "Родители", который повествует о жизни многодетной семьи. Партнером Марии Порошиной по съемочной площадке станет актер Александр Самойлов.Премьера шоу состоялась еще пять лет назад. Сейчас создатели работают над продолжением истории. Новые серии телезрители смогут увидеть уже этим летом на канале "Супер", передает .Близкая подруга звезды рассказала, что актриса устроилась на работу, чтобы самостоятельно обеспечивать наследников. Мария Порошина не хочет просить помощи у близких. "Она не может себе позволить не работать: хотя никогда никому не жалуется, но обеспечивает детей сама", – подчеркнула женщина.Напомним, что артистка воспитывает пятерых детей. Старшая дочь Полина появилась на свет в браке с актером Гошей Куценко. Второму супругу Илье Древному звезда родила трех наследниц – Серафиму, Аграфену и Глафиру. Имя отца младшего ребенка, сына Андрея, пока остается неизвестным. Сама сообщила, что ее новым избранником стал мужчина, который живет за пределами России.