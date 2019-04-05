Водитель скончался на месте происшествия

Водитель скончался на месте происшествияНа новом участке Лыбедской магистрали во Владимире произошла смертельная авария. Как рассказали в региональном УГИБДД, ДТП случилось ночью 5 апреля.В районе пешеходного перехода и поворота на улицу Батурина 33-летний водитель автомобиля «Мазда», зарегистрированный в Судогде, на полной скорости влетел в мачту освещения пешеходного перехода.Водитель скончался на месте происшествия. Кроме него, в автомобиле никого не было. Местные автомобилисты в социальных сетях предполагают, что водитель мог уворачиваться от перебегающего дорогу пешехода. Однако очевидцев случившегося пока не нашли.