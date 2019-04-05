Юлия Тимошенко снова метит в кресло премьер-министра. В Киеве заметили,
что оранжевая принцесса как-то подозрительно подыгрывает Владимиру Зеленскому.
Юлия Тимошенко снова метит в кресло премьер-министра. В Киеве заметили,
что оранжевая принцесса как-то подозрительно подыгрывает Владимиру Зеленскому.
Договорняк Тимошенко с Зеленским уже не скрыть: смирившаяся с
поражением в первом туре президентских выборов Юлия Тимошенко перешла на
сторону фаворита гонки. На этот факт обратил внимание спецпредставитель ЛНР на
переговорах в Минске Родион Мирошник.
Политик заметил, что Юлия
Владимировна рвется в бой: подозрения о тайных договоренностях подтверждает ее
желание проследить за честностью второго тура выборов, в котором ей место не
нашлось. Тимошенко предложила Зеленскому услуги своих предвыборных штабов и их
технические возможности контроля.
Не исключено, что оранжевая принцесса снова хочет
занять кресло премьер-министра, на этот раз при президенте Зеленском. В
подтверждении таких намерений говорит и тот факт, что сам шоумен предложил Юлии Тимошенко
подработать в качестве ведущей его дебатов с президентом. Если экс-премьер
согласится, то, безусловно, заработает себе политические очки.
Дебаты
между Петром Порошенко и Владимиром пройдут на само большом стадионе в Киеве, трибуны
"Олимпийского" вмещают 100 тысяч человек. Здесь проходили
соревнования Олимпиады-80, футбольные матчи Лиги чемпионов УЕФА, игры
Евро-2012, концерты поп-звезд и мировых легенд рока.
Выступление политиков будет на стадионе впервые, вход сделают бесплатным. Предвыборный батл Порошенко и
, как предполагается, продлится три часа.