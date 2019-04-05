Юлия Тимошенко снова метит в кресло премьер-министра. В Киеве заметили, что оранжевая принцесса как-то подозрительно подыгрывает Владимиру Зеленскому.

Юлия Тимошенко снова метит в кресло премьер-министра. В Киеве заметили,что оранжевая принцесса как-то подозрительно подыгрывает Владимиру Зеленскому.Договорняк Тимошенко с Зеленским уже не скрыть: смирившаяся споражением в первом туре президентских выборов Юлия Тимошенко перешла насторону фаворита гонки. На этот факт обратил внимание спецпредставитель ЛНР напереговорах в Минске Родион Мирошник.Политик заметил, что ЮлияВладимировна рвется в бой: подозрения о тайных договоренностях подтверждает еежелание проследить за честностью второго тура выборов, в котором ей место ненашлось. Тимошенко предложила Зеленскому услуги своих предвыборных штабов и ихтехнические возможности контроля.Не исключено, что оранжевая принцесса снова хочетзанять кресло премьер-министра, на этот раз при президенте Зеленском. Вподтверждении таких намерений говорит и тот факт, что сам шоумен предложил Юлии Тимошенкоподработать в качестве ведущей его дебатов с президентом. Если экс-премьерсогласится, то, безусловно, заработает себе политические очки.Дебатымежду Петром Порошенко и Владимиром пройдут на само большом стадионе в Киеве, трибуны"Олимпийского" вмещают 100 тысяч человек. Здесь проходилисоревнования Олимпиады-80, футбольные матчи Лиги чемпионов УЕФА, игрыЕвро-2012, концерты поп-звезд и мировых легенд рока.Выступление политиков будет на стадионе впервые, вход сделают бесплатным. Предвыборный батл Порошенко и, как предполагается, продлится три часа.