Неизвестный, представившись сотрудником компании, попытался заключить договор на поставку крупной партии сгущённого молока с представителем региональной сети продуктовых магазинов...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 37-летнего мужчину по подозрению в покушении на мошенничество при поставке крупной партии продуктов питания.В дежурную часть УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве поступило сообщение о мошенничестве от представителя компании по оптовой торговле продуктами питания. Потерпевший сообщил, что неизвестный, представившись сотрудником их компании, попытался заключить договор на поставку крупной партии сгущённого молока с представителем региональной сети продуктовых магазинов.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в кафе на Зеленом проспекте. Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении кафе, предоставил потенциальному покупателю поддельную копию паспорта и доверенности от фирмы, после чего был заключен договор на поставку молочной продукции на сумму 2, 4 млн рублей.По данному факту следствием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску и установлению возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73