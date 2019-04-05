Жена
одного из пострадавших в ЧП в Военно-космической
академии имени Можайского, преподавателя Рифата Закирова, опубликовала
странный пост. В нем говорится о подробностях следствия по делу о взрыве.
Жена
одного из пострадавших в ЧП в Военно-космической
академии имени Можайского, преподавателя Рифата Закирова, опубликовала
странный пост. В нем говорится о подробностях следствия по делу о взрыве.
Женщина заявила, что ее муж – главный подозреваемый
и, якобы, у следствия есть две версии. Она рассказала, что по первой версии,
Рифат пытался таким образом получить на квартиру. Якобы, сам заложил бомбу и
сам разминировал, чтобы выглядеть героем и получить жилье.
По второй версии, полковник Закиров, якобы, решился
на взрыв в питерской академии из-за конфликта с руководством вуза. Мол, все в
учебном заведении знают взрывной характер преподавателя, передает Telegram-канал BAZA.
Супруга Рифата пожаловалась, что ее мужа держат под
охраной в больнице и полностью изолировали от внешнего мира. Она уверена в
невиновности супруга.
Напомним, раздался днем 2
апреля. Бомба сработала под лестницей, которая ведет в отдел кадров. Подозрительный
предмет обнаружили курсанты. Они сообщили о находке преподавателям. Полковник
Рифат Закиров решил накрыть пакет бронежилетом, однако при его соприкосновении
с бомбой прогремел взрыв.
По факту возбуждено уголовное
дело о покушении на убийство. Мощность устройства оценили в 500—600 граммам
тротила.