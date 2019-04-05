Жена одного из пострадавших в ЧП в Военно-космической академии имени Можайского, преподавателя Рифата Закирова, опубликовала странный пост. В нем говорится о подробностях следствия по делу о взрыве.

Женаодного из пострадавших в ЧП в Военно-космическойакадемии имени Можайского, преподавателя Рифата Закирова, опубликоваластранный пост. В нем говорится о подробностях следствия по делу о взрыве.Женщина заявила, что ее муж – главный подозреваемыйи, якобы, у следствия есть две версии. Она рассказала, что по первой версии,Рифат пытался таким образом получить на квартиру. Якобы, сам заложил бомбу исам разминировал, чтобы выглядеть героем и получить жилье.По второй версии, полковник Закиров, якобы, решилсяна взрыв в питерской академии из-за конфликта с руководством вуза. Мол, все вучебном заведении знают взрывной характер преподавателя, передает Telegram-канал BAZA.Супруга Рифата пожаловалась, что ее мужа держат подохраной в больнице и полностью изолировали от внешнего мира. Она уверена вневиновности супруга.Напомним, раздался днем 2апреля. Бомба сработала под лестницей, которая ведет в отдел кадров. Подозрительныйпредмет обнаружили курсанты. Они сообщили о находке преподавателям. ПолковникРифат Закиров решил накрыть пакет бронежилетом, однако при его соприкосновениис бомбой прогремел взрыв.По факту возбуждено уголовноедело о покушении на убийство. Мощность устройства оценили в 500—600 граммамтротила.