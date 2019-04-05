Певица Жасмин дала откровенное интервью. Она поведала о расставании с любимым мужчиной, который не доверял ей.

Певица Жасмин дала откровенное интервью. Она поведала о расставании с любимым мужчиной, который не доверял ей.В 2011 году певица Жасмин вышла замуж за Илана Шора. Вскоре артистка подарила ему дочь маргариту и сына Мирона. Однако сейчас они не вместе. По решению суда, ему нельзя покидать Молдову. Однако Жасмин, проживающая с детьми в Москве, убеждена, что расстояние только идет им на пользу."У меня настолько надежная семья – многие могут позавидовать. Ситуация непростая, дети спрашивают, почему папа не приезжает, когда к нему полетим. Старший сын, Миша, тоже мучается, что друга нет рядом. Телефоны – совсем не то. Наверное, это испытание, которое выпадает на долю каждого человека. Верю, все будет хорошо", – философски заключила артистка.Едва выпадает возможность, Жасмин старается прилететь в Кишинев, чтобы увидеться с супругом. К тому же там много друзей, которые тоже ждут встречи. "Даже есть свой чат, постоянно читаю там: "Мама Львовна, когда приедешь?" Устраиваем посиделки, играем в нарды, лото. Там другой мир. Сразу вспоминаю родной Дербент – кругом спокойствие, люди ходят в гости, когда захотят", – поделилась певица.После концертов 13 апреля в Москве, а затем 20-го – в Санкт-Петербурге Жасмин собирается в Молдову. "Будем готовиться ко дню рождения Мирона. Илан, когда прилетаю, обязательно устраивает свидание. Конфетно-букетный период до сих пор не закончился", – поделилась планами популярная исполнительница.Впрочем, Жасмин призналась, что на заре своих отношений с Иланом Шором она на полном серьезе думала с ним расстаться. Всему виной недоверие. "Иногда муж допытывается, кто позвонил, чей голос в трубке… В самом начале такое казалось невыносимым, уже думала расставаться – трудно жить в вечном стрессе. Недоверие убивает, никакая любовь не спасет. Но когда расписались, он изменился", – цитирует певицу .Певица убеждена, что в отношениях должна присутствовать "здоровая" ревность. "Надо обоим оставаться в тонусе, добавлять перчика, страсти. Случается, мне не нравится, как его кто-то приобнял. Тогда муж успокаивает", – рассказала .