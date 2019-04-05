Актер посвятил семье пост в Instagram. Михаил Боярский заметил, что старался быть ответственным родителем и хорошим мужем.

Актер посвятил семье пост в Instagram. Михаил Боярский заметил,что старался быть ответственным родителем и хорошим мужем.Артист рассказал, что, несмотря на занятость, всегда старалсяуделять время близким. Михаил Боярский нмного раз становился свидетелемтого, как дети замечательных артистов, в силу обстоятельств оставленные безприсмотра, гибли в прямом и переносном смысле.Знаменитость поблагодарила жену – актрису театра и кино Ларису Луппиан за воспитание их совместныхотпрысков. По словам Михаила, супруга – его второе крыло. Став женой Боярского, онаотказалась от ролей в кино и посвятила себя семье.Меж тем, по признанию артиста, он тоже частенько занимался наследниками.Он забирал отпрысков из школы, гулял и играл с ними."Они совсем разные. Сереже легко давалась учеба, а из Лизы,я был убежден, ни черта не получится. Двойка? Замечательно – лишь бы моя дочкабыла весела и здорова. Поменялось все, когда она, втайне от меня, поступила втеатральный и стала учиться у Додина", – поведал Михаил Боярский.Отметим, что Лариса Луппиан и счастливые родители двоих уже взрослых детей Михаила и Елизаветы. Сынзвездной четы пошел по стопам родителей, также он является депутатомГосударственной Думы. Дочь знаменитостей получила звание заслуженной артисткойРоссии. Сейчас наследница воспитывает двоих сыновей от коллегипо цеху Максима Матвеева.