Хороший друг Примадонны российской эстрады ждет не дождется ее юбилея. Игорь Николаев признался, что считает дни до праздничного концерта Аллы Пугачевой.

Хороший друг Примадонны российской эстрады ждет не дождетсяее юбилея. Игорь Николаев признался, что считает дни до праздничного концерта Аллы Пугачевой.Композитор и певец опубликовал в личном Instagram архивнуювидеозапись с выступления. В кадре Игорь Николаев и Алла Пугачева выступают на сцене."Осталось десять дней до большого юбилея Аллы Пугачевой, и яначинаю обратный отсчет! С завтрашнего дня вспоминаю мои песни, написанные для@alla_orfey!! Хотя их гораздо больше, чем десять, надо было раньше начинать!!!"– написал Игорь Николаев.Напомним, 15 апреля отпразднует 70-летие. Вчесть этого события она готовит поклонникам сюрприз – грандиозный концерт.Билеты на выступление главной российской звезды уже раскуплены, причем перекупщиками,которые "взвинтили" цены до полумиллиона рублей.Сама Примадонна несколько месяцев пропадает на репетициях.Артистка лично контролирует подготовку к мероприятию. Хореографию для ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes. Отмечается, чтошоу не будет перегружено визуальными спецэффектами."Еще вопрос, кто кому и что ставит. Когда дело касаетсятанцев, Алла Борисовна сама зачастую показывает движения, и мыподхватываем", – рассказал Дружинин.