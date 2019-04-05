Таролог, ясновидящая Марианна
Абравитова рассказала, что на самом деле произошло с Ольгой Илларионовой. Певец Роман
Жуков встречается с девушкой, несмотря на то, что пока еще официально женат.
Таролог, ясновидящая Марианна
Абравитова рассказала, что на самом деле произошло с Ольгой Илларионовой. Певец Роман
Жуков встречается с девушкой, несмотря на то, что пока еще официально женат.
Любовница музыканта публично
обвинила его супругу Елену в том, что та якобы организовала на нее нападение.
Илларионова уверяет, что ее избили неизвестные по заказу Жуковой.
Жена Романа Жукова
считает, что соперница упала "после очередной пьянки", или ее побил сам певец.
По словам женщины, он иногда позволял себе подобные вещи. Однако экстрасенс
полагает, что причина произошедшего в другом.
Марианна Абравитова
уверена, что жена Романа Жукова не причастна к нападению на Илларионову. "Это
действительно избиение, а никакое не падение в нетрезвом виде, и к нему "приложили
руку" совсем другие люди, скажем так, из ее прошлой жизни, а она у нее была
очень насыщенной", – цитирует ясновидящую
По ее словам, до
встречи с девушка общалась с разными людьми, и некоторым из них
просто перешла дорогу. А избиение – это их месть Ольге за то, что она сделала. Также
экстрасенс отметила, что такие события не впервые происходят в жизни любовницы
певца. Ведь девушка идет по жизни с приключениями, не делая выводов.
Описывая психологический
портрет нынешней избранницы , Абравитова заявила, что Ольга —
девушка очень эмоциональная, вспыльчивая, порой несдержанная в алкоголе и
импульсивная. "Корень зла надо искать в себе, а если буквально, то в своем
прошлом… Рома Жуков и его пока еще жена здесь совершенно не при чем", – заключила
ясновидящая.