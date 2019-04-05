Таролог, ясновидящая Марианна Абравитова рассказала, что на самом деле произошло с Ольгой Илларионовой. Певец Роман Жуков встречается с девушкой, несмотря на то, что пока еще официально женат.

Таролог, ясновидящая МарианнаАбравитова рассказала, что на самом деле произошло с Ольгой Илларионовой. Певец РоманЖуков встречается с девушкой, несмотря на то, что пока еще официально женат.Любовница музыканта публичнообвинила его супругу Елену в том, что та якобы организовала на нее нападение.Илларионова уверяет, что ее избили неизвестные по заказу Жуковой.Жена Романа Жуковасчитает, что соперница упала "после очередной пьянки", или ее побил сам певец.По словам женщины, он иногда позволял себе подобные вещи. Однако экстрасенсполагает, что причина произошедшего в другом.Марианна Абравитовауверена, что жена Романа Жукова не причастна к нападению на Илларионову. "Этодействительно избиение, а никакое не падение в нетрезвом виде, и к нему "приложилируку" совсем другие люди, скажем так, из ее прошлой жизни, а она у нее былаочень насыщенной", – цитирует ясновидящуюПо ее словам, довстречи с девушка общалась с разными людьми, и некоторым из нихпросто перешла дорогу. А избиение – это их месть Ольге за то, что она сделала. Такжеэкстрасенс отметила, что такие события не впервые происходят в жизни любовницыпевца. Ведь девушка идет по жизни с приключениями, не делая выводов.Описывая психологическийпортрет нынешней избранницы , Абравитова заявила, что Ольга —девушка очень эмоциональная, вспыльчивая, порой несдержанная в алкоголе иимпульсивная. "Корень зла надо искать в себе, а если буквально, то в своемпрошлом… Рома Жуков и его пока еще жена здесь совершенно не при чем", – заключилаясновидящая.