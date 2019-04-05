У президента Украины Петра Порошенко есть возможность устроить крупную военную провокацию. Сделано заявление о возможном походе кораблей Североатлантического альянса в Керченский пролив.
У президента Украины Петра Порошенко есть возможность устроить крупную военную провокацию. Сделано заявление о возможном походе кораблей Североатлантического альянса в Керченский пролив.
На днях постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон
объявила, что Вашингтон намерен отправить в регион боевые корабли, чтобы
обеспечить прохождение украинских судов через Черное море. Эксперты не
исключили вероятность военного столкновения Североатлантического альянса и
России.
Однако спецпредставитель Луганской народной республики (ЛНР)
на переговорах в Минске Родион Мирошник уверен: заявления НАТО о походе в
Керченский пролив не стоит воспринимать всерьез. "Они ничего этого делать
не будут. На 21-й день они вошли, по доктрине Монтре это время пробудут, и
благополучно покинут Черное море", – сказал он в эфире НТВ.
Заявления Запада призваны оказать поддержку президенту
Украины Петру Порошенко, предположил политолог Антон Хащенко. Это может
спровоцировать лидера Незалежной на очередную провокацию, предупреждает
эксперт.
Сама группировка на такой риск не пойдет, зато для Порошенко она
нужна, как воздух: благодаря ей он получит шанс на победу на выборах или на
объявление военного положения. "По доктрине они (корабли Альянса. -
Прим.ред.) находятся здесь 21 день, а это как раз промежуток между первым и
вторым туром выбором", – отметил Хащенко.
Как пояснила постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон,
Вашингтон намерен повысить разведывательные возможности в Черном море, в том
числе воздушную составляющую. "Также предусматривается отправка большего
числа кораблей стран , чтобы гарантировать безопасный проход
украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", – сказала она.
В ноябре прошлого года украинские суда попытались пройти
через Керченский пролив без согласования с российскими пограничниками. В итоге
три корабля были задержаны и доставлены в порт Керчь.