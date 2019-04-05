У президента Украины Петра Порошенко есть возможность устроить крупную военную провокацию. Сделано заявление о возможном походе кораблей Североатлантического альянса в Керченский пролив.

У президента Украины Петра Порошенко есть возможность устроить крупную военную провокацию. Сделано заявление о возможном походе кораблей Североатлантического альянса в Керченский пролив.На днях постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисонобъявила, что Вашингтон намерен отправить в регион боевые корабли, чтобыобеспечить прохождение украинских судов через Черное море. Эксперты неисключили вероятность военного столкновения Североатлантического альянса иРоссии.Однако спецпредставитель Луганской народной республики (ЛНР)на переговорах в Минске Родион Мирошник уверен: заявления НАТО о походе вКерченский пролив не стоит воспринимать всерьез. "Они ничего этого делатьне будут. На 21-й день они вошли, по доктрине Монтре это время пробудут, иблагополучно покинут Черное море", – сказал он в эфире НТВ.Заявления Запада призваны оказать поддержку президентуУкраины Петру Порошенко, предположил политолог Антон Хащенко. Это можетспровоцировать лидера Незалежной на очередную провокацию, предупреждаетэксперт.Сама группировка на такой риск не пойдет, зато для Порошенко онанужна, как воздух: благодаря ей он получит шанс на победу на выборах или наобъявление военного положения. "По доктрине они (корабли Альянса. -Прим.ред.) находятся здесь 21 день, а это как раз промежуток между первым ивторым туром выбором", – отметил Хащенко.Как пояснила постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон,Вашингтон намерен повысить разведывательные возможности в Черном море, в томчисле воздушную составляющую. "Также предусматривается отправка большегочисла кораблей стран , чтобы гарантировать безопасный проходукраинских судов через Керченский пролив, Азовское море", – сказала она.В ноябре прошлого года украинские суда попытались пройтичерез Керченский пролив без согласования с российскими пограничниками. В итогетри корабля были задержаны и доставлены в порт Керчь.