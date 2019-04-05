Меланья Трамп занесла Петра Порошенко в список личных врагов
американского президента. Актеру Трампу ближе комик Зеленский.
Меланья Трамп занесла Петра Порошенко в список личных врагов
американского президента. Актеру Трампу ближе комик Зеленский.
У президента США до сих пор осталась обида на Украину
и на ее нынешнюю власть, которая подыгрывала Хиллари Клинтон на американских
выборах, уверен беглый экс-депутат Илья Пономарев. Он уверен в том, что Трампу больше
по душе его коллега по актерской профессии Владимир Зеленский, чем действующий
президент Петр Порошенко.
"Психологически Зеленский с Трампом гораздо ближе. Жена
у него записывает всех личных врагов, я не шучу, это действительно так. Всех,
кто лично Трампа оскорбил, она записывает. У них список есть, Меланья она такая",
– утверждает Пономарев.
Если бы Дональд Трамп не ударился в политику и не стал
главой США, то, возможно, он бы добился больших успехов на актерском поприще. До
прихода в Белый дом у миллиардера был небольшой опыт съемок в кино. Так, он
сыграл самого себя в эпизоде второй части знаменитого комедийного фильма
"Один дома", было у него и еще несколько незначительных ролей.
Политик и бизнесмен играл в основном самого себя, был он и
ведущим популярного ток-шоу. Так что некая психологическая связь Трампа с Зеленским,
наверняка, существует, несмотря на то, что украинский актер играет в основном роли
первого плана.
Вот и на нынешних выборах он стал первым. 31 марта вместе с
действующим президентом Петром он вышел во второй тур, набрав 30%
голосов избирателей. Голосование намечено на 21 апреля, но до этого Зеленский и
выяснят отношения на публичных дебатах. Актер предложил главе
государства провести их на самом большом в Киеве стадионе.