Меланья Трамп занесла Петра Порошенко в список личных врагов американского президента. Актеру Трампу ближе комик Зеленский.

Меланья Трамп занесла Петра Порошенко в список личных враговамериканского президента. Актеру Трампу ближе комик Зеленский.У президента США до сих пор осталась обида на Украинуи на ее нынешнюю власть, которая подыгрывала Хиллари Клинтон на американскихвыборах, уверен беглый экс-депутат Илья Пономарев. Он уверен в том, что Трампу большепо душе его коллега по актерской профессии Владимир Зеленский, чем действующийпрезидент Петр Порошенко."Психологически Зеленский с Трампом гораздо ближе. Женау него записывает всех личных врагов, я не шучу, это действительно так. Всех,кто лично Трампа оскорбил, она записывает. У них список есть, Меланья она такая",– утверждает Пономарев.Если бы Дональд Трамп не ударился в политику и не сталглавой США, то, возможно, он бы добился больших успехов на актерском поприще. Доприхода в Белый дом у миллиардера был небольшой опыт съемок в кино. Так, онсыграл самого себя в эпизоде второй части знаменитого комедийного фильма"Один дома", было у него и еще несколько незначительных ролей.Политик и бизнесмен играл в основном самого себя, был он иведущим популярного ток-шоу. Так что некая психологическая связь Трампа с Зеленским,наверняка, существует, несмотря на то, что украинский актер играет в основном ролипервого плана.Вот и на нынешних выборах он стал первым. 31 марта вместе сдействующим президентом Петром он вышел во второй тур, набрав 30%голосов избирателей. Голосование намечено на 21 апреля, но до этого Зеленский ивыяснят отношения на публичных дебатах. Актер предложил главегосударства провести их на самом большом в Киеве стадионе.