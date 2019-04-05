Указом Президента Российской Федерации назначены начальник УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве...

Указом Президента Российской Федерации назначены начальник УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.На должность начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве назначен полковник полиции Михаил Андреевич Лобанов.Михаил Андреевич родился в 1982 году в городе Рязани. В сентябре 1999 года поступил на службу в Рязанский филиал Московского университета МВД России, по окончании которого продолжил службу в УВД по Рязанской области. В период службы окончил Академию управления МВД России. С 2006 года по апрель 2019 года проходил службу на различных должностях УВД по Рязанской области и прошел путь до заместителя начальника Контрольно-ревизионного управления МВД России. Неоднократно поощрялся руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», имеет ученую степень кандидата юридических наук.На должность начальника Управления внутренних дел по Южному административному округу ГУ МВД России по городу Москве назначен полковник полиции Дмитрий Николаевич Рябов.Дмитрий Николаевич родился в городе Абакан Республики Хакасия в 1970 году. В 1993 году окончил Московский государственный технический университет имени Баумана. В октябре 1994 года поступил на службу в органы внутренних дел города Москвы на должность оперуполномоченного группы уголовного розыска 29 отделения милиции. Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД района «Басманный» УВД по ЦАО города Москвы до начальника Межмуниципального управления МВД России «Щелковское» Московской области.«Разрешите вам пожелать успехов в оперативно-служебной деятельности и по сложившейся традиции вручить служебные удостоверения», - отметил Олег Баранов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве