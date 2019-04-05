Потерпевший сообщил, что в одном из кафе в Камергерском переулке он обнаружил отсутствие в кармане банковской карты...

Сотрудники ОУР совместно с полицейскими патрульно-постовой службы ОМВД России по Тверскому району задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в краже денежных средств.В полицию поступило заявление от 33-летнего мужчины, который сообщил, что в одном из кафе в Камергерском переулке он обнаружил отсутствие в кармане банковской карты, с которой впоследствии были списаны денежные средства. Материальный ущерб составил 280 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Установлено, что злоумышленник похитил у заснувшего в кафе заявителя банковскую карту. Похищенными с карты деньгами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60