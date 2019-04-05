Мужчина сообщил, что злоумышленник обманным путем завладел принадлежащими ему денежными средствами...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции поступило заявление от мужчины, который сообщил, что злоумышленник обманным путем завладел принадлежащими ему денежными средствами. Сумма ущерба составила 1, 6 млн рублей.Установлено, что потерпевшему позвонил его брат и попросил перевести ему денежные средства для покупки квартиры. Также родственник сказал, что продавец просит выслать фотографии банковских документов в качестве подтверждения осуществления перевода. Потерпевший согласился помочь родственнику и перевел ему на банковский счет денежные средства, а также отправил фотографии документов.Как выяснилось, «продавец», получив фотографии с подтверждением совершения денежного перевода, предоставил их в отделении банка вместе с поддельными документами на имя брата потерпевшего. Получив денежные средства, злоумышленник перестал выходить на связь.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан в аэропорту. Им оказался 24-летний ранее судимый приезжий. Похищенными деньгами он распорядился по собственному усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73