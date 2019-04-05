В эфир вышел очередной выпуск телестройки, после которого
зрители буквально взорвались от недовольства. По мнению обывателей, звезд шоу Дом-2
пора гнать с проекта поганой метлой.
В эфир вышел очередной выпуск телестройки, после которого
зрители буквально взорвались от недовольства. По мнению обывателей, звезд шоу "Дом-2"
пора гнать с проекта поганой метлой.
Поклонников телестройки разозлило поведение "стареньких"
жителей Поляны. Иосиф Оганесян, Саша Черно, Мария Африкантова и Роман Капаклы
устроили нелепые танцы в гостиной общего дома.
Импровизированный квартет, судя по всему, показывал акробатический
номер. Звезды шоу "Дом-2", на манер малолетних детей, выполняли странные телодвижения
под популярную песню Ольги Бузовой.
Многие зрители не поняли смысла происходящего и ринулись
делиться своими мыслями в соцсетях. По мнению поклонников , некоторые
участники слишком задержались на проекте. Многих звезд телестройки пора отправить на
вольные хлеба.
"От безделья крыши рвет! А Еслик, как всегда, в авангарде– в
каждой бочке затычка! Смотреть тошно на великовозрастных придурков, сидящих
годами на дармовой халяве! Займите их чем-то: пусть в доме престарелых людям
помогают, например. Пользы больше, чем от кривляния. Да и к жизни ближе! (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что за клоунада?", "Их заставляют чтоли
только бузову слушать?", Вид дурашливый.
Оно и понятно у этого Дома2 бабок куры не клюют уже не знают куда выбросить.
Оплачивают этих бездельников и взамен подсматривают как недоросли спариваются.
Жестяк! Как смотрят власти на такое убожество?", "Работать им надо!!!!
Так и до старости там будут сидеть, потом встречи будут как в жди меня, так и
похоронят там", – негодовали фанаты .