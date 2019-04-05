В эфир вышел очередной выпуск телестройки, после которого зрители буквально взорвались от недовольства. По мнению обывателей, звезд шоу Дом-2 пора гнать с проекта поганой метлой.

В эфир вышел очередной выпуск телестройки, после которогозрители буквально взорвались от недовольства. По мнению обывателей, звезд шоу "Дом-2"пора гнать с проекта поганой метлой.Поклонников телестройки разозлило поведение "стареньких"жителей Поляны. Иосиф Оганесян, Саша Черно, Мария Африкантова и Роман Капаклыустроили нелепые танцы в гостиной общего дома.Импровизированный квартет, судя по всему, показывал акробатическийномер. Звезды шоу "Дом-2", на манер малолетних детей, выполняли странные телодвиженияпод популярную песню Ольги Бузовой.Многие зрители не поняли смысла происходящего и ринулисьделиться своими мыслями в соцсетях. По мнению поклонников , некоторыеучастники слишком задержались на проекте. Многих звезд телестройки пора отправить навольные хлеба."От безделья крыши рвет! А Еслик, как всегда, в авангарде– вкаждой бочке затычка! Смотреть тошно на великовозрастных придурков, сидящихгодами на дармовой халяве! Займите их чем-то: пусть в доме престарелых людямпомогают, например. Пользы больше, чем от кривляния. Да и к жизни ближе! (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что за клоунада?", "Их заставляют чтолитолько бузову слушать?", Вид дурашливый.Оно и понятно у этого Дома2 бабок куры не клюют уже не знают куда выбросить.Оплачивают этих бездельников и взамен подсматривают как недоросли спариваются.Жестяк! Как смотрят власти на такое убожество?", "Работать им надо!!!!Так и до старости там будут сидеть, потом встречи будут как в жди меня, так ипохоронят там", – негодовали фанаты .