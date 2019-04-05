Сегодня известной актрисе и телеведущей исполняется 50 лет. Эвелина Бледанс отказалась от пышного торжества.

Сегодня известной актрисе и телеведущей исполняется 50 лет.Эвелина Бледанс отказалась от пышного торжества.Этот праздничный день знаменитость провела в гостях у старшегосына. 24-летний Николай живет в Израиле. Эвелина Бледанс опубликовала в личном Instagramфотоотчет.Звезда и ее младший сын Семен сходили на местный рынок запокупками, а после накрыли стол. Теледива и ее наследники устроили скромныйужин в честь юбилея.Отметим, что за несколько дней до дня рождения Эвелинарассказала, что отказалась от идеи устраивать пышное застолье с множествомгостей. Сэкономленные деньги Бледанс отправит на благотворительность."Я вдруг поняла, как сильно – до удушья и боли в сердце! –люблю своих детей! И хочу провести этот праздник с семьей, с моими любимымисыновьями – Колей и Семеном. Это два самых важных для меня человека. Будуработать работать мамой, стругать салаты, запекать рыбку в духовке, может дажеиспеку торт. Люблю готовить и кормить моих мальчишек! (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – писала .Артистка также сообщила, что планирует открытьблаготворительный фонд. Организация будет поддерживать семьи, в которых растутдети с особенностями развития, к слову, она сама растит такого ребенка."А еще я очень хочу снять большой фильм с участием"солнечных" актеров. Такие фильмы есть во всех странах, я думаю, это пришелчеред это сделать и в России", – отметила .