Сегодня известной актрисе и телеведущей исполняется 50 лет.
Эвелина Бледанс отказалась от пышного торжества.
Сегодня известной актрисе и телеведущей исполняется 50 лет.
Эвелина Бледанс отказалась от пышного торжества.
Этот праздничный день знаменитость провела в гостях у старшего
сына. 24-летний Николай живет в Израиле. Эвелина Бледанс опубликовала в личном Instagram
фотоотчет.
Звезда и ее младший сын Семен сходили на местный рынок за
покупками, а после накрыли стол. Теледива и ее наследники устроили скромный
ужин в честь юбилея.
Отметим, что за несколько дней до дня рождения Эвелина
рассказала, что отказалась от идеи устраивать пышное застолье с множеством
гостей. Сэкономленные деньги Бледанс отправит на благотворительность.
"Я вдруг поняла, как сильно – до удушья и боли в сердце! –
люблю своих детей! И хочу провести этот праздник с семьей, с моими любимыми
сыновьями – Колей и Семеном. Это два самых важных для меня человека. Буду
работать работать мамой, стругать салаты, запекать рыбку в духовке, может даже
испеку торт. Люблю готовить и кормить моих мальчишек! (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – писала .
Артистка также сообщила, что планирует открыть
благотворительный фонд. Организация будет поддерживать семьи, в которых растут
дети с особенностями развития, к слову, она сама растит такого ребенка.
"А еще я очень хочу снять большой фильм с участием
"солнечных" актеров. Такие фильмы есть во всех странах, я думаю, это пришел
черед это сделать и в России", – отметила .