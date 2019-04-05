Оперативники изъяли у фигурантов запрещенные вещества синтетического и растительного происхождения.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств).Обвиняемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы в феврале текущего года. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у фигуранта полимерный пакет, в котором находилось наркотическое средство N-метилэфедрон. В ходе следствия установлено, что наркотик обвиняемый приобрел на территории соседнего региона для личного потребления.В аналогичном преступлении обвиняется 32-летний житель Юрьев-Польского района, в квартире которого оперативники обнаружили марихуану общим весом почти 7 граммов. В отношении обвиняемого отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району было возбуждено уголовное дело.В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.