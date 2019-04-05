Перепуганный Петр Порошенко не на шутку занервничал, когда узнал о предложении своего оппонента привлечь на дебаты Юлию Тимошенко. Президент уверен, что оранжевая принцесса недостойна судить его схватку с Владимиром Зеленским.

Перепуганный Петр Порошенко не на шутку занервничал, когда узнал опредложении своего оппонента привлечь на дебаты Юлию Тимошенко. Президентуверен, что оранжевая принцесса недостойна судить его схватку с ВладимиромЗеленским.Порошенко категорически не понравилась идея сделатьЮлию Тимошенко рефери на его дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским. Президентуверяет, что подобная роль была бы унизительной для нее и ее избирателей.Но,причина, скорее всего, кроется в другом: Порошенко испугался, что лидер"Батькивщины" встанет на сторону артиста и тогда Петру Алексеевичупридется нелегко. Чтобы этого не случилось, президент решил сыграть на опережение и сделал достаточно сомнительный реверанс в сторону Тимошенко."Дебаты не являются шоу. Я считаю, что подобноепренебрежительное и легкомысленное обращение – это неуважение к Тимошенко, котораязаняла третье место. И, кстати, неуважение к ее избирателям, потому что болеедвух с половиной миллионов граждан проголосовали за Юлию Владимировну", -транслирует слова Порошенко его пресс-служба.Накануне, 4 апреля Владимир Зеленский записалвидеообращение, в котором предложил Юлии Тимошенко стать независимым арбитромна его предстоящих дебатах с Петром. Дебаты пройдут на самом большом киевском стадионе.Участники политической схватки сегодня, 5 апреля сдалианализы на алкоголь и наркотики. Опасных веществ в крови кандидатов необнаружено. Правда, Владимир Зеленский разместил у себя в соцсетях результатыанализов с проставленной датой "2 апреля", но через некоторое времяопубликовал "правильные" бланки.Во второй тур выборов президента Украины, которыйпройдет 21 апреля, вышли действующий президент Петр и лидер партии"Слуга народа" Владимир Зеленский.