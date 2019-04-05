Перепуганный Петр Порошенко не на шутку занервничал, когда узнал о
предложении своего оппонента привлечь на дебаты Юлию Тимошенко. Президент
уверен, что оранжевая принцесса недостойна судить его схватку с Владимиром
Зеленским.
Перепуганный Петр Порошенко не на шутку занервничал, когда узнал о
предложении своего оппонента привлечь на дебаты Юлию Тимошенко. Президент
уверен, что оранжевая принцесса недостойна судить его схватку с Владимиром
Зеленским.
Порошенко категорически не понравилась идея сделать
Юлию Тимошенко рефери на его дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским. Президент
уверяет, что подобная роль была бы унизительной для нее и ее избирателей.
Но,
причина, скорее всего, кроется в другом: Порошенко испугался, что лидер
"Батькивщины" встанет на сторону артиста и тогда Петру Алексеевичу
придется нелегко. Чтобы этого не случилось, президент решил сыграть на опережение и сделал достаточно сомнительный реверанс в сторону Тимошенко.
"Дебаты не являются шоу. Я считаю, что подобное
пренебрежительное и легкомысленное обращение – это неуважение к Тимошенко, которая
заняла третье место. И, кстати, неуважение к ее избирателям, потому что более
двух с половиной миллионов граждан проголосовали за Юлию Владимировну", -
транслирует слова Порошенко его пресс-служба.
Накануне, 4 апреля Владимир Зеленский записал
видеообращение, в котором предложил Юлии Тимошенко стать независимым арбитром
на его предстоящих дебатах с Петром
. Дебаты пройдут на самом большом киевском стадионе.
Участники политической схватки сегодня, 5 апреля сдали
анализы на алкоголь и наркотики. Опасных веществ в крови кандидатов не
обнаружено. Правда, Владимир Зеленский разместил у себя в соцсетях результаты
анализов с проставленной датой "2 апреля", но через некоторое время
опубликовал "правильные" бланки.
Во второй тур выборов президента Украины, который
пройдет 21 апреля, вышли действующий президент Петр и лидер партии
"Слуга народа" Владимир Зеленский.