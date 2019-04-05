Очередной выпуск шоу Прямой эфир на России 1 го российского режиссера. Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.

Очередной выпуск шоу "Прямойэфир" на "России 1" го российского режиссера. Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, чтоГеоргия Данелию долгие годы мучила совесть.Дело в том, что в жизни режиссераболее 30 лет назад произошла трагедия – скоропостижно скончался его единственныйсын Николай. Молодому человеку было всего 26 лет.не скрывал, что всего себя отдавал любимой профессии, порой забывая осамом важном. "Николай не был здоров. Он умер из-за наркотиков. Трагедия сломалаГеоргия, он винил себя", – рассказала Токарева. Долгие годы, проведенные вмуках совести сказались на здоровье режиссера.По словам подруги мэтракино, Данелия считал, что из-за работы не мог уделять наследнику достаточновремени, но очень его любил. Отметим, что вокруг смерти Николая до сихпор ходит много слухов. Некоторые утверждают, что он связался с сектой и пересталобщаться с родителями.Тяжело переживала смерть сына и его мать, гражданская жена ГеоргияДанелии – актриса Любовь Соколова. Режиссер и артистка прожили вместе около 27лет. Причиной разлада в семье стало то, что мэтр кино ушел к другой женщине,актрисе Галине Юрковой.Напомним, в возрасте 88 лет. Режиссера и сценариста похоронят на Новодевичьемкладбище. Проститься с ним можно будет 9 апреля в столичном Доме кино,где состоится траурная церемония. В больнице, куда Георгия Данелиюгоспитализировали в феврале из-за воспаления легких, у него остановилось сердце.