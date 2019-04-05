Очередной выпуск шоу Прямой
эфир на России 1 го российского режиссера. Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что
Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
Очередной выпуск шоу "Прямой
эфир" на "России 1" го российского режиссера. Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что
Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
Дело в том, что в жизни режиссера
более 30 лет назад произошла трагедия – скоропостижно скончался его единственный
сын Николай. Молодому человеку было всего 26 лет.
не скрывал, что всего себя отдавал любимой профессии, порой забывая о
самом важном. "Николай не был здоров. Он умер из-за наркотиков. Трагедия сломала
Георгия, он винил себя", – рассказала Токарева. Долгие годы, проведенные в
муках совести сказались на здоровье режиссера.
По словам подруги мэтра
кино, Данелия считал, что из-за работы не мог уделять наследнику достаточно
времени, но очень его любил. Отметим, что вокруг смерти Николая до сих
пор ходит много слухов. Некоторые утверждают, что он связался с сектой и перестал
общаться с родителями.
Тяжело переживала смерть сына и его мать, гражданская жена Георгия
Данелии – актриса Любовь Соколова. Режиссер и артистка прожили вместе около 27
лет. Причиной разлада в семье стало то, что мэтр кино ушел к другой женщине,
актрисе Галине Юрковой.
Напомним, в возрасте 88 лет. Режиссера и сценариста похоронят на Новодевичьем
кладбище. Проститься с ним можно будет 9 апреля в столичном Доме кино,
где состоится траурная церемония. В больнице, куда Георгия Данелию
госпитализировали в феврале из-за воспаления легких, у него остановилось сердце.