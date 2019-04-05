Экс-ведущая Орла и Решки не устает баловать
поклонников откровенными снимками. На сей раз Леся Никитюк возбудила фанатов,
показав стройные ноги.
Экс-ведущая "Орла и Решки" не устает баловать
поклонников откровенными снимками. На сей раз Леся Никитюк возбудила фанатов,
показав стройные ноги.
Бывшая продемонстрировала
подписчикам, как она коротает время в киевских пробках. Телезвезда, которая
теперь ведет на украинском ТВ шоу "Кто против блондинок?", сидит за рулем
своего авто, распахнув дверь и спустив длинные ноги на мостовую.
Поклонники от вида стройных ножек Леси Никитюк пришли в
экстаз. Восхваляли экс- без всякой меры.
"Наша умница и красавица!", "Вау!!!", "Шикарная!!!",
"Сногосшибательная леди!!!", "Дуже красива…", – состязались
в комплиментах фанаты (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Бывшая далеко не впервые
вводит поклонников в транс своими откровенными фотосессиями. Буквально на днях
Леся Никитюк снялась для мужского журнала в сцене, где она изображала сексуальную
домохозяйку. Прозрачная юбка ведущей мало что при этом скрывала.
А еще раньше
экс- снялась топлесс, слегка прикрыв особо соблазнительные части тела клубникой.