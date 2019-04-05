Экс-ведущая Орла и Решки не устает баловать поклонников откровенными снимками. На сей раз Леся Никитюк возбудила фанатов, показав стройные ноги.

Экс-ведущая "Орла и Решки" не устает баловатьпоклонников откровенными снимками. На сей раз Леся Никитюк возбудила фанатов,показав стройные ноги.Бывшая продемонстрировалаподписчикам, как она коротает время в киевских пробках. Телезвезда, котораятеперь ведет на украинском ТВ шоу "Кто против блондинок?", сидит за рулемсвоего авто, распахнув дверь и спустив длинные ноги на мостовую.Поклонники от вида стройных ножек Леси Никитюк пришли вэкстаз. Восхваляли экс- без всякой меры."Наша умница и красавица!", "Вау!!!", "Шикарная!!!","Сногосшибательная леди!!!", "Дуже красива…", – состязалисьв комплиментах фанаты (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Бывшая далеко не впервыевводит поклонников в транс своими откровенными фотосессиями. Буквально на дняхЛеся Никитюк снялась для мужского журнала в сцене, где она изображала сексуальнуюдомохозяйку. Прозрачная юбка ведущей мало что при этом скрывала.А еще раньшеэкс- снялась топлесс, слегка прикрыв особо соблазнительные части тела клубникой.