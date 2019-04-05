Оперативники Отдела МВД России по району Куркино г. Москвы задержали 43-летнего москвича, подозреваемого в мошенничестве...

Оперативники Отдела МВД России по району Куркино г. Москвы задержали 43-летнего москвича, подозреваемого в мошенничестве.В отдел полиции обратилась 49-летняя москвичка. Женщина рассказала, что на одном из интернет-сайтов познакомилась с мужчиной. Через некоторое время новый знакомый попросил у нее денег в связи с возникшими проблемами со здоровьем. Женщина согласилась помочь и перевела ему на карту 150 тысяч рублей, однако суммы оказалось недостаточно, и потерпевшая перевела своему знакомому еще более 300 тысяч рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Олеко Дундича.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Куркино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Всем кто пострадал от действий данного лица, просьба сообщить по телефону: 8 (499) 401-98-06, 112, 02.Пресс-служба УВД по СЗАО8-499-192-59-56