Из гаражного бокса в Заводском тупике неизвестные похитили автозапчасти, принадлежащие потерпевшему...

Сотрудниками ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержаны двое приезжих, подозреваемых в краже автозапчастей.В полицию обратился 49-летний москвич. Он рассказал, что из его гаражного бокса в Заводском тупике неизвестные похитили автозапчасти.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Москвы и Московской области задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 22-х и 35-ти летние приезжие из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленники вскрыли дверь в гараж, похитили запчасти, погрузили их в машину и скрылись с места происшествия. Похищенное подозреваемые сдали на металлолом, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данному факту следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31