В октябре прошлого года популярная актриса произвела на свет дочь Милу. На днях Анастасия Заворотнюк впервые вышла в свет после рождения наследницы. Поклонники отметили, что звезда заметно похорошела.

В октябре прошлого года популярная актриса произвела на свет дочь Милу. На днях Анастасия Заворотнюк впервые вышла в свет после рождения наследницы. Поклонники отметили, что звезда заметно похорошела.Артистка побывала вместе с телеведущей Анфисой Чеховой на открытии ювелирного салона в Ереване. На странице в Instagram звезда поблагодарила организаторов мероприятия за теплый прием и пожелала компании успехов и процветания. В конце Анастасия Заворотнюк добавила несколько фотографий с открытия.Пользователи заявили, что после родов актриса стала выглядеть лучше. "Как расцвели от материнства! Сама женственность", "Материнство идет вам на пользу!", "Невероятная красотка", "Шикарно выглядите", "Куколка", – рассыпались в комплиментах комментаторы.О прибавлении в семье артистки поклонники узнали совсем недавно. Анастасия Заворотнюк тщательно скрывала эту новость и старалась не появляться на публике. Поклонники подозревают, что звезда могла обратиться к услуге суррогатной матери. Однако сама актриса игнорирует все слухи, сообщает "".Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" была трижды замужем. Брак с первым мужем немецким бизнесменом Олафом Шварцкопфом продлился около года. Вторым избранником актрисы стал бизнесмен Дмитрий Стрюков. У пары есть двое детей – дочь Анна и сын Майкл. В 2008 году вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева.