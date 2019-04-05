Сбежавший с Украины экс-президент Грузии никак не решит, к какому лагерю ему прибиться. То он поддерживал Юлию Тимошенко, то Петра Порошенко. Теперь предатель Саакашвили встал на сторону Зеленского.

Сбежавший с Украины экс-президент Грузии никак не решит, к какому лагерюему прибиться. То он поддерживал Юлию Тимошенко, то Петра Порошенко. Теперь предательСаакашвили встал на сторону Зеленского.Мишико набросился на своего бывшего работодателя Петра Порошенко,когда-то он дал ему мандат на руководство Одесской областью. Теперь Саакашвили уверяет,что глава Незалежной довел Украину до ручки.С одной стороны, беглый политик без гражданства вродебы пытается обелить президента, с другой – посылает в его адрес проклятья. "Я давно знаю ПетраПорошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик. Проблема втом, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина покане придумала тест на жульничество и неэффективность управления", – написалСаакашвили у себя в Facebook.Занесколько дней до этого Саакашвили признался в любви к Владимиру Зеленскому,назвав его следующим президентом Украины. "Призываю все демократическиесилы его поддержать без всяких предварительных условий. Сейчас поражениеПорошенко и его клики – это потрясающий шанс для Украины", – распалялсягрузинский политик, внезапно полюбивший Украину.Веритьвсему, что говорит Михаил Саакашвили, конечно, нельзя. К примеру, за несколькодней до первого тура украинских выборов он клялся в любви лидеру"Батькивщины" Юлии Тимошенко. Политик вспоминал сладкие минуты, когда"оранжевая принцесса" нежно держала его за руку во время судебныхзаседаний по делу о лишении его украинского гражданства."Уменя к ней своя слабость есть, потому что я ее знаю много лет. Конечно, быличасто моменты, когда мы не соглашались", – говорил .Интересно, что за три-четыре недели до этого разыскиваемый властями Грузииэкс-президент, называл Тимошенко кремлевской кукушкой и проклинал на чем светстоит.Теперь же пытается подстроиться подполитические процессы на Украине исключительно с одной целью – заручиться поддержкойсильнейшего и вернуться в Незалежную на белом коне. Ведь у себя в Грузииэкс-президент получит немалый срок за коррупцию и злоупотребление властью, вЕвропе и США он никому не нужен. А на Украине у него появится шанс снова войтив политику и даже возможно снова получить гражданство этой страны.