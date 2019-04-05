Сбежавший с Украины экс-президент Грузии никак не решит, к какому лагерю
ему прибиться. То он поддерживал Юлию Тимошенко, то Петра Порошенко. Теперь предатель
Саакашвили встал на сторону Зеленского.
Сбежавший с Украины экс-президент Грузии никак не решит, к какому лагерю
ему прибиться. То он поддерживал Юлию Тимошенко, то Петра Порошенко. Теперь предатель
Саакашвили встал на сторону Зеленского.
Мишико набросился на своего бывшего работодателя Петра Порошенко,
когда-то он дал ему мандат на руководство Одесской областью. Теперь Саакашвили уверяет,
что глава Незалежной довел Украину до ручки.
С одной стороны, беглый политик без гражданства вроде
бы пытается обелить президента, с другой – посылает в его адрес проклятья. "Я давно знаю Петра
Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик. Проблема в
том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока
не придумала тест на жульничество и неэффективность управления", – написал
Саакашвили у себя в Facebook.
За
несколько дней до этого Саакашвили признался в любви к Владимиру Зеленскому,
назвав его следующим президентом Украины. "Призываю все демократические
силы его поддержать без всяких предварительных условий. Сейчас поражение
Порошенко и его клики – это потрясающий шанс для Украины", – распалялся
грузинский политик, внезапно полюбивший Украину.
Верить
всему, что говорит Михаил Саакашвили, конечно, нельзя. К примеру, за несколько
дней до первого тура украинских выборов он клялся в любви лидеру
"Батькивщины" Юлии Тимошенко. Политик вспоминал сладкие минуты, когда
"оранжевая принцесса" нежно держала его за руку во время судебных
заседаний по делу о лишении его украинского гражданства.
"У
меня к ней своя слабость есть, потому что я ее знаю много лет. Конечно, были
часто моменты, когда мы не соглашались", – говорил .
Интересно, что за три-четыре недели до этого разыскиваемый властями Грузии
экс-президент, называл Тимошенко кремлевской кукушкой и проклинал на чем свет
стоит.
Теперь же пытается подстроиться под
политические процессы на Украине исключительно с одной целью – заручиться поддержкой
сильнейшего и вернуться в Незалежную на белом коне. Ведь у себя в Грузии
экс-президент получит немалый срок за коррупцию и злоупотребление властью, в
Европе и США он никому не нужен. А на Украине у него появится шанс снова войти
в политику и даже возможно снова получить гражданство этой страны.