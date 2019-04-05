Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн отменил все концерты. Певец перенес мировой тур на следующий год, так как пока прикован к постели.

Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн отменил всеконцерты. Певец перенес мировой тур наследующий год, так как пока прикован к постели., бывший солист легендарной группы Black Sabbath вынужденперенести все концерты своего тура – в том числе в Северной Америке и Европе -на 2020 год. Как признался в соцсети Оззи Осборн, он зол, но вынужден соблюдатьрекомендации врачей.70-летний Осборн не так давно вернулся домой из больницы.Музыкант лечился от пневмонии – сначала в госпитале, а затем в домашнейобстановке. Однако неугомонный Оззи умудрился упасть, поднимаясь по лестнице, иполучить серьезную травму, сообщает ."Я не могу поверить, что мне придется перенести ещеодин тур. Слова не могут выразить, насколько сильно я расстроен, зол иподавлен, что не могу гастролировать прямо сейчас", – написал Осборн в Instagram.поблагодарил свою семью, музыкантовгруппы, а также всех друзей и поклонников за поддержку. По словам кумирамиллинов, это именно то, что держит его на плаву. Музыкант заверил подписчиков,что ему становится лучше с каждым днем и пообещал непременно вернуться насцену.5 апреля также стало известно, что другой , вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер перенесоперацию на сердце. Хирургического вмешательства требовал сердечный клапан.Операцию провели медики в Нью-Йорке. Известный рок-певец чувствует себя хорошо,но ему потребуется время на восстановление. На официальном сайте The RollingStones появилось сообщение о переносе дат концертов.