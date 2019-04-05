Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн отменил все
концерты. Певец перенес мировой тур на
следующий год, так как пока прикован к постели.
Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн отменил все
концерты. Певец перенес мировой тур на
следующий год, так как пока прикован к постели.
, бывший солист легендарной группы Black Sabbath вынужден
перенести все концерты своего тура – в том числе в Северной Америке и Европе -
на 2020 год. Как признался в соцсети Оззи Осборн, он зол, но вынужден соблюдать
рекомендации врачей.
70-летний Осборн не так давно вернулся домой из больницы.
Музыкант лечился от пневмонии – сначала в госпитале, а затем в домашней
обстановке. Однако неугомонный Оззи умудрился упасть, поднимаясь по лестнице, и
получить серьезную травму, сообщает .
"Я не могу поверить, что мне придется перенести еще
один тур. Слова не могут выразить, насколько сильно я расстроен, зол и
подавлен, что не могу гастролировать прямо сейчас", – написал Осборн в Instagram.
поблагодарил свою семью, музыкантов
группы, а также всех друзей и поклонников за поддержку. По словам кумира
миллинов, это именно то, что держит его на плаву. Музыкант заверил подписчиков,
что ему становится лучше с каждым днем и пообещал непременно вернуться на
сцену.
5 апреля также стало известно, что другой , вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер перенес
операцию на сердце. Хирургического вмешательства требовал сердечный клапан.
Операцию провели медики в Нью-Йорке. Известный рок-певец чувствует себя хорошо,
но ему потребуется время на восстановление. На официальном сайте The Rolling
Stones появилось сообщение о переносе дат концертов.