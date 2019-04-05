6-летний Тимофей Прилучный, сын актер Павла Прилучного, стал партнером Натальи Подольской в проекте Главная роль. Корреспондент Дни.Ру побывал на съемочной площадке.

6-летний Тимофей Прилучный, сын актер Павла Прилучного, стал партнером Натальи Подольской в проекте "Главная роль". Корреспондент "Дни.Ру" побывал на съемочной площадке.Наталье Подольской досталась непростая задача – сыграть отрывок из кинофильма Глеба Панфилова "Начало" (1970 год), роль Валентины Теличкиной. "Жестко моя Валя там с сыночком обходится, – заметила Наталья о своем эпизоде в фильме. – Хотя мне тоже иногда приходится строгость со своим сыночком проявлять".Пока Наталью гримировали и одевали, в павильоне скучал Тимофей Прилучный. Сначала он от безделья заколачивал в пол найденные где-то гвозди. Потом раздобыл паркетную доску и смастерил из нее лавку. Громко стучал увесистым молотком, забытым реквизиторами, пока не был обнаружен взрослыми.Тимофею доверили сыграть хулиганистого сынишку Вали. И три дубля подряд Прилучный-младший получал от Подольской подзатыльники, отправлялся в угол, а после поедал вишневое варенье из банки – интереснее занятия, кажется, и не найти.Ирина Горбачева, сидевшая в тот день в жюри, работу Подольской похвалила: "Вы были убедительны, органичны. Ваша героиня счастлива и несчастна одновременно. Она полна сил, и в то же время уставшая. В этом эпизоде для меня все сошлось. Вы – молодец!"Ну а актерский дебют Тимофея Прилучного все члены жюри оценили по высшему разряду, справедливо заметив, что такого боевого парня обязательно ждет большое будущее. Увидеть его работу в проекте "Главная роль" можно будет 6 апреля в 23 часа на Первом канале.