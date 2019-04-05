Алексей Панин не устает находить поводы напомнить о себе. На сей раз скандально известный артист опубликовал фотографию, на которой запечатлен с малолетней дочерью Анной и алкоголем.

Алексей Панин не устает находить поводы напомнить о себе. На сей раз скандально известный артист опубликовал фотографию, на которой запечатлен с малолетней дочерью Анной и алкоголем."Хорошо когда есть дочка!👱🏻♀ Есть кому рюмочку коньяку подать!🥃Спасибо Миша за приглашение!🙋♂ Мы хорошо провели время!👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписал фотографию Алексей Панин, выложив ее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.На снимке скандально известный артист запечатлен с сидящей за столом малолетней дочерью Анной (которую тот ласково зовет Нюсей), бережно поддерживающей рюмку для отца. Фото произвело неоднозначное впечатление на подписчиков. "Не дай Бог чтобы доче подавать ...", "Леша, не надо провоцировать такими фотками людей, опять получишь в свой адрес кучу ***. Видно что это шутка, но многие таких шуток не понимают", "Главное, чтобы утку в старости не отказались наши дети, при необходимости, подать?😂", "Ну Вы провокатор!😀👍" – прокомментировали публикацию Алескея Панина интернет-пользователи.Напомним, дочь Анну Алексею Панину родила модель Юлия Юдинцева. Вскоре после появления девочки на свет пара рассталась. С тех пор родители ведут за нее ожесточенную борьбу. Пара уже обменялась обвинениями в пристрастии к алкоголю. К тому же Панин утверждал, будто Юдинцева психически больна.Дальше – больше. Родители по очереди выкрадывали друг у друга ребенка до тех пор, пока суд не постановил, что девочка будет жить с отцом. Так решила сама девочка. Она объяснила это тем, что с ей живется лучше, он ее понимает, а мать якобы все время кричит, и поэтому ей было страшно находиться рядом с ней.