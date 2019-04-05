Под прицелом камер президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается казаться сильным и строгим правителем, отстаивающим интересы своего государства. То он в хамском тоне предъявляет претензии Владимиру Путину из-за цен на газ, то устраивает взбучку собственным чиновникам. Реальность же намного прозаичнее телевизионной картинки: как оказалось, все перформансы Батьки – лишь притворство.

Под прицелом камер президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается казаться сильным и строгим правителем, отстаивающим интересы своего государства. То он в хамском тоне предъявляет претензии Владимиру Путину из-за цен на газ, то устраивает взбучку собственным чиновникам. Реальность же намного прозаичнее телевизионной картинки: как оказалось, все перформансы Батьки – лишь притворство.О том, как на самом деле ведет себя Лукашенко с чиновниками рассказал Telegram-канал "Компромат Беларусь". Авторы отмечают, что когда Батька остается с ними один на один, без прессы, то начинает вести себе заискивающе, за что-то хвалит, щедр на добрые слова."Поэтому чиновники с каким-то опытом понимают, что это спектакль для народа, и президенту нужно подыграть", – пишет "Компромат Беларусь". Telegram-канал ссылается на некий источник в администрации Лукашенко.Публичные выволочки чиновникам, отмечают эксперты, служат для поднятия рейтинга Лукашенко. Батька, находящийся у власти уже 25 лет и метящий на новый срок, как никогда нуждается в поддержке соотечественников. Поднимать рейтинг Александра Григорьевича призваны чиновники, ставшие мальчиками для битья.Особенно богатой на разносы нерадивых "слуг народа" была прошлая неделя. прокатился по Могилевской области и остался крайне недоволен происходящим в сельском хозяйстве.Апофеозом стало посещение Батьки молочной фермы. Лукашенко возмутился увиденным и сравнил условия содержания животных с концлагерем и пригрозил "пустить под нож" всех до единого чиновников.В итоге полетели головы вице-премьера Михаила Русого и губернатора Могилевской области Владимира Доманевского, в должности понизили помощника президента Геннадия Лавренкова. В общем, оторвался по полной. Помогли ли искрометные шоу и публичные порки поднятию рейтинга – по-прежнему загадка.