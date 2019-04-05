Названа еще одна причина трагедии, произошедшей в Эфиопии 10 марта. Корпорация признала наличие ошибки в программном обеспечении (ПО) лайнеров модели Boeing 737 MAX.

Названаеще одна причина трагедии, произошедшей в Эфиопии 10 марта. Корпорация признала наличие ошибки впрограммном обеспечении (ПО) лайнеров модели Boeing737 MAX.Оказалось,что проблема не связана с системой коррекции маневрирования (MCAS). Компаниязаявила о том, что в разбившемся самолете Boeing737 MAX имел местоошибочный угол ввода "датчика атаки". В дальнейшем он и спровоцировал функциюMCAS.Новые подробностипроисшествия раскрыл генеральный директор Boeing Деннис Меленберг на сайте корпорации. Он прокомментировал итоги предварительногодоклада о причинах катастрофы MAX. Новый дефект ПО пообещалиисправить.Кроме того, стали известны и последниеслова пилотов разбившегося лайнера. Они на протяжении почти шести минут немогли стабилизировать самолет, передает Daily Mail. Попытки экипажа сделать это начались сразу после взлета.Действия не дали результата даже послетого, как пилоты прибегли к чрезвычайным мерам. Последними словами сталипризывы первого пилота от второго "тянуть вверх".Напомним,10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопиипогибли 157 человек. Среди граждан 35 стран были трое россиян. MAX выполнялрейс из Аддис-Абебы в Найроби. Самолет упал примерно в 60 километрах кюго-западу от эфиопской столицы.