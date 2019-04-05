Названа
еще одна причина трагедии, произошедшей в Эфиопии 10 марта. Корпорация признала наличие ошибки в
программном обеспечении (ПО) лайнеров модели Boeing
737 MAX.
Названа
еще одна причина трагедии, произошедшей в Эфиопии 10 марта. Корпорация признала наличие ошибки в
программном обеспечении (ПО) лайнеров модели Boeing
737 MAX.
Оказалось,
что проблема не связана с системой коррекции маневрирования (MCAS). Компания
заявила о том, что в разбившемся самолете Boeing
737 MAX имел место
ошибочный угол ввода "датчика атаки". В дальнейшем он и спровоцировал функцию
MCAS.
Новые подробности
происшествия раскрыл генеральный директор Boeing Деннис Меленберг на сайте корпорации. Он прокомментировал итоги предварительного
доклада о причинах катастрофы MAX. Новый дефект ПО пообещали
исправить.
Кроме того, стали известны и последние
слова пилотов разбившегося лайнера. Они на протяжении почти шести минут не
могли стабилизировать самолет, передает Daily Mail. Попытки экипажа сделать это начались сразу после взлета.
Действия не дали результата даже после
того, как пилоты прибегли к чрезвычайным мерам. Последними словами стали
призывы первого пилота от второго "тянуть вверх".
Напомним,
10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопии
погибли 157 человек. Среди граждан 35 стран были трое россиян. MAX выполнял
рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Самолет упал примерно в 60 километрах к
юго-западу от эфиопской столицы.