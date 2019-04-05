Певец рассказал о самом страшном моменте своей жизни. Сосо Павлиашвили
стал гостем программы Судьба человека телеканала Россия 1.
Певец рассказал о самом страшном моменте своей жизни. Сосо Павлиашвили
стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Беседуя с ведущем шоу Борисом Корчевниковым, артист
вспомнил, как в 1996 году оказался на грани жизни и смерти. В студии ток-шоу "Судьба
человека" Сосо Павлиашвили отметил, что авария, участником которой он оказался,
сыграла в его жизни важную роль.
В Тбилиси артист встретился со старым другом. Приятель предложил
Сосо посетить один из местных ресторанов. Он час уговаривал Павлиашвили, в
итоге певец согласился.
"Зашли туда, а весь Тбилиси сидит там. Половина знакомых, половина
незнакомых, которые хотят со мной выпить. Этот парень пошел поздороваться со
всеми, когда он пришел он был уже готов – со всеми выпил. Я сказал: "Ты же мне
обещал, что не выпьешь". Он за рулем был. А у него новая машина. Он занервничал
и сделал еще один круг", – поведал артист.
После застолья друзья сели в авто. Приятель обещал
Сосо, что поедет со скоростью 30 километров в час, но слова не
сдержал.
"Как только я закрыл дверь, он как нажал на газ. А он
невменяемый. Он размахнулся и врезался в бордюр. Я ударился головой, открываю
глаза, потерял сознание. Пришел в себя, слышу, кругом кричат: "Сосо убили.
Сосо застрелили". У меня была травма головы. Я получил страшнейшее сотрясение",
– рассказал вокалист ведущему шоу
Покалеченный артист уехал в Москву, со временем он вернулся
к привычной жизни. Однако через год полученные травмы напомнили о себе.
"У меня начались приступы эпилепсии. Посттравматическая
эпилепсия. Было страшно, потому что, когда я засыпал, у меня это начиналось. Я
до сих пор помню эти ощущения, когда что-то сжимает тебя, сверлит тебя. Утром открываешь
глаза и не помнишь кто ты", – отметил исполнитель в студии .
Сосо Павлиашвили признался, что из-за приступов и кратковременной потери памяти не мог
работать, выступал крайне редко. Медики хотели делать трепанацию черепа, но
вокалист отказался. Со временем болезнь отступила.