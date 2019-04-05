Певец рассказал о самом страшном моменте своей жизни. Сосо Павлиашвили стал гостем программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Певец рассказал о самом страшном моменте своей жизни. Сосо Павлиашвилистал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Беседуя с ведущем шоу Борисом Корчевниковым, артиствспомнил, как в 1996 году оказался на грани жизни и смерти. В студии ток-шоу "Судьбачеловека" Сосо Павлиашвили отметил, что авария, участником которой он оказался,сыграла в его жизни важную роль.В Тбилиси артист встретился со старым другом. Приятель предложилСосо посетить один из местных ресторанов. Он час уговаривал Павлиашвили, витоге певец согласился."Зашли туда, а весь Тбилиси сидит там. Половина знакомых, половинанезнакомых, которые хотят со мной выпить. Этот парень пошел поздороваться совсеми, когда он пришел он был уже готов – со всеми выпил. Я сказал: "Ты же мнеобещал, что не выпьешь". Он за рулем был. А у него новая машина. Он занервничали сделал еще один круг", – поведал артист.После застолья друзья сели в авто. Приятель обещалСосо, что поедет со скоростью 30 километров в час, но слова несдержал."Как только я закрыл дверь, он как нажал на газ. А онневменяемый. Он размахнулся и врезался в бордюр. Я ударился головой, открываюглаза, потерял сознание. Пришел в себя, слышу, кругом кричат: "Сосо убили.Сосо застрелили". У меня была травма головы. Я получил страшнейшее сотрясение",– рассказал вокалист ведущему шоуПокалеченный артист уехал в Москву, со временем он вернулсяк привычной жизни. Однако через год полученные травмы напомнили о себе."У меня начались приступы эпилепсии. Посттравматическаяэпилепсия. Было страшно, потому что, когда я засыпал, у меня это начиналось. Ядо сих пор помню эти ощущения, когда что-то сжимает тебя, сверлит тебя. Утром открываешьглаза и не помнишь кто ты", – отметил исполнитель в студии .Сосо Павлиашвили признался, что из-за приступов и кратковременной потери памяти не могработать, выступал крайне редко. Медики хотели делать трепанацию черепа, новокалист отказался. Со временем болезнь отступила.