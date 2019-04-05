Диетолог Андрей Бобровский прокомментировал информацию медиков о супе-солянке. Он опроверг данные исследователей о том, что это опасное блюдо.

Диетолог Андрей Бобровский прокомментировалинформацию медиков о супе-солянке. Он опроверг данные исследователей о том, чтоэто опасное блюдо.Специалист отметил, что пищевая ценность супа, как и его польза, в первуюочередь зависят от ингредиентов и способа приготовления. Ранее медики заявили,что солянка опасна из-за наличия в ней нескольких видов мяса, соленыхогурцов и копченостей. Якобы, этот суп не следует есть людям с гипертонией, болезнямисердца и ожирением .По словам диетолога, солянка,приготовленная в домашних условиях, может сильно отличаться от той, которуюсделали в общепите. Калорийность по составу жиров, белков и углеводов будетразной."Если мы берем состав классической солянки, тоэто будет низкокалорийный суп. Все, что содержит меньше 100 килокалорий на 100граммов, считается низкокалорийным блюдом", – цитирует эксперта РЕН ТВ. АндрейБобровский заверил, что популярные российские супы являются диетическими, а неДиетологпояснил, что жир отколбасных обрезков разбавляется большим количеством воды, поэтому егоконцентрация будет низкой. Он добавил, что все жестоит делать выбор в пользу овощных супов. В качестве примера эксперт привел ботвиньюиз первых весенних всходов. Такие супы содержат большое количество питательныхэлементов и уж точно к не относятся.