Диетолог Андрей Бобровский прокомментировал
информацию медиков о супе-солянке. Он опроверг данные исследователей о том, что
это опасное блюдо.
Диетолог Андрей Бобровский прокомментировал
информацию медиков о супе-солянке. Он опроверг данные исследователей о том, что
это опасное блюдо.
Специалист отметил, что пищевая ценность супа, как и его польза, в первую
очередь зависят от ингредиентов и способа приготовления. Ранее медики заявили,
что солянка опасна из-за наличия в ней нескольких видов мяса, соленых
огурцов и копченостей. Якобы, этот суп не следует есть людям с гипертонией, болезнями
сердца и ожирением .
По словам диетолога, солянка,
приготовленная в домашних условиях, может сильно отличаться от той, которую
сделали в общепите. Калорийность по составу жиров, белков и углеводов будет
разной.
"Если мы берем состав классической солянки, то
это будет низкокалорийный суп. Все, что содержит меньше 100 килокалорий на 100
граммов, считается низкокалорийным блюдом", – цитирует эксперта РЕН ТВ. Андрей
Бобровский заверил, что популярные российские супы являются диетическими, а не
.
Диетолог
пояснил, что жир от
колбасных обрезков разбавляется большим количеством воды, поэтому его
концентрация будет низкой. Он добавил, что все же
стоит делать выбор в пользу овощных супов. В качестве примера эксперт привел ботвинью
из первых весенних всходов. Такие супы содержат большое количество питательных
элементов и уж точно к не относятся.