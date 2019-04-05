Русская Кардашьян, как называют модель из Калининграда Анастасию Квитко, решила извести своих поклонников. Все более соблазнительные фотографии кумира заставляют фанатов хвататься за сердце.

"Русская Кардашьян", как называют модель изКалининграда Анастасию Квитко, решила извести своих поклонников. Все болеесоблазнительные фотографии кумира заставляют фанатов хвататься за сердце.Новая порция снимков "русской Ким Кардашьян" сделанана пляже Малибу. На девушке белые брючки и такой же топ, в которые едвавтиснулись пышные формы Анастасии.Комментариев под фото в Instagram уже более тысячи. Однако, из-за того, что поклонникиутратили контроль над собой, большинство из них нельзя публиковать в СМИ. "Потрясающе"и "Потерял дар речи" – самое безобидное из того, что могли выговорить– а точнее написать – фанаты, передает .