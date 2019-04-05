Певица поделилась с поклонниками на
своей странице в Instagram
о том, как сейчас живет. Юлия Савичева решила расставить все точки над i, поскольку ей часто
задают одни и те же вопросы.
Певица поделилась с поклонниками на
своей странице в Instagram
о том, как сейчас живет. Юлия Савичева решила расставить все точки над i, поскольку ей часто
задают одни и те же вопросы.
Исполнительница
подробно рассказала о том, что больше всего волнует ее подписчиков. Интереснее
всего им то, куда "пропала" звезда и хотелось ли бы ей пожить размеренно. По
словам Юлии Савичевой, на первый вопрос она подробно ответила в программе "Мой
герой" с Татьяной Устиновой.
Отвечая на
второй вопрос, певица вспомнила, как ушла в декрет и прекратила бесконечную
гонку. Такая пауза произошла впервые за 15 лет сценической работы.
"Когда бежать было никуда не
нужно, я просыпалась рано утром, по несколько раз протирала полки, хваталась то
за тарелки, то за пылесос. Мне казалось, что я что-то не успеваю или
не доделываю", – поделилась в длинном посте Юлия Савичева. Она призналась, что этот
период стал для нее по-настоящему счастливым. Именно тогда девушка поняла, что
такое женское счастье, и каково это – заботиться о своей семье.
Кроме того,
у певицы улучшились отношения с супругом, композитором
Александром Аршиновым, потому
что появилось время на разговоры о серьезных вещах, на которые раньше не
хватало времени.
"Именно в
это время я приняла самые важные и необходимые решения. И знаете, все эти
решения оказались совершенно верными", – резюмировала
Напомним, певица стала мамой
год назад. Сейчас находится в декрете и воспитывает дочь Аню.