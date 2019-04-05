Певица поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram о том, как сейчас живет. Юлия Савичева решила расставить все точки над i, поскольку ей часто задают одни и те же вопросы.

Певица поделилась с поклонниками насвоей странице в Instagramо том, как сейчас живет. Юлия Савичева решила расставить все точки над i, поскольку ей частозадают одни и те же вопросы.Исполнительницаподробно рассказала о том, что больше всего волнует ее подписчиков. Интереснеевсего им то, куда "пропала" звезда и хотелось ли бы ей пожить размеренно. Пословам Юлии Савичевой, на первый вопрос она подробно ответила в программе "Мойгерой" с Татьяной Устиновой.Отвечая навторой вопрос, певица вспомнила, как ушла в декрет и прекратила бесконечнуюгонку. Такая пауза произошла впервые за 15 лет сценической работы."Когда бежать было никуда ненужно, я просыпалась рано утром, по несколько раз протирала полки, хваталась тоза тарелки, то за пылесос. Мне казалось, что я что-то не успеваю илине доделываю", – поделилась в длинном посте Юлия Савичева. Она призналась, что этотпериод стал для нее по-настоящему счастливым. Именно тогда девушка поняла, чтотакое женское счастье, и каково это – заботиться о своей семье.Кроме того,у певицы улучшились отношения с супругом, композиторомАлександром Аршиновым, потомучто появилось время на разговоры о серьезных вещах, на которые раньше нехватало времени."Именно вэто время я приняла самые важные и необходимые решения. И знаете, все этирешения оказались совершенно верными", – резюмировалаНапомним, певица стала мамойгод назад. Сейчас находится в декрете и воспитывает дочь Аню.