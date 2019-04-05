Петр Порошено и Владимир Зеленский сдали анализы на наличие алкоголя и наркотиков. По официальной версии, кандидаты в президенты чисты, но не все доверяют данным медиков.

Петр Порошено иВладимир Зеленский сдали анализы на наличие алкоголя и наркотиков. Поофициальной версии, кандидаты в президенты чисты, но не все доверяют данныммедиков.ДепутатВерховной рады, экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий засомневался вдостоверности информации, предоставленной врачами. Он считает, что результатаманализов кандидатов в президенты нельзя доверять.Нардеп обратилвнимание на тот факт, что президент и шоумен сдавали кровь в разных клиниках."Я считаю, что Зеленскому нужно было прийти на стадион "Олимпийский",где четыре независимые клиники делали анализ. В то же время, президенту стоилосдать анализы в медцентре Eurolab", – сказал Мусий.Он предположил,что анализы могли подменить, потому что сам процесс исследования кровикандидатов проходил без участия журналистов и телекамер. "Это мненапоминает просто шоу, пиар и ничего больше", – заявил Мусий.Напомним, чтовышедшие во второй тур кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимирвстретятся на публичных дебатах. Их предложил провести шоумен,обогнавший в первом туре президента. Место выбрал тоже Зеленский, политикисойдутся на поле самого большого на Украине стадиона. Трибуны"Олимпийского" видели Олимпиаду-80, игры Евро-2012 и матчи Лигичемпионов УЕФА.Кто будет вестидебаты, пока не ясно. Владимир предложил эту роль экс-премьеру ЮлииТимошенко, оставшейся за бортом президентской гонки. Лидер"Батькивщины" пока не высказывалась на эту тему. Второй тур выборовпрезидента Украины назначен на 21 апреля.