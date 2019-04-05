Петр Порошено и
Владимир Зеленский сдали анализы на наличие алкоголя и наркотиков. По
официальной версии, кандидаты в президенты чисты, но не все доверяют данным
медиков.
Петр Порошено и
Владимир Зеленский сдали анализы на наличие алкоголя и наркотиков. По
официальной версии, кандидаты в президенты чисты, но не все доверяют данным
медиков.
Депутат
Верховной рады, экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий засомневался в
достоверности информации, предоставленной врачами. Он считает, что результатам
анализов кандидатов в президенты нельзя доверять.
Нардеп обратил
внимание на тот факт, что президент и шоумен сдавали кровь в разных клиниках.
"Я считаю, что Зеленскому нужно было прийти на стадион "Олимпийский",
где четыре независимые клиники делали анализ. В то же время, президенту стоило
сдать анализы в медцентре Eurolab", – сказал Мусий.
Он предположил,
что анализы могли подменить, потому что сам процесс исследования крови
кандидатов проходил без участия журналистов и телекамер. "Это мне
напоминает просто шоу, пиар и ничего больше", – заявил Мусий.
Напомним, что
вышедшие во второй тур кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир
встретятся на публичных дебатах. Их предложил провести шоумен,
обогнавший в первом туре президента. Место выбрал тоже Зеленский, политики
сойдутся на поле самого большого на Украине стадиона. Трибуны
"Олимпийского" видели Олимпиаду-80, игры Евро-2012 и матчи Лиги
чемпионов УЕФА.
Кто будет вести
дебаты, пока не ясно. Владимир предложил эту роль экс-премьеру Юлии
Тимошенко, оставшейся за бортом президентской гонки. Лидер
"Батькивщины" пока не высказывалась на эту тему. Второй тур выборов
президента Украины назначен на 21 апреля.