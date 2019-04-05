Виктория Лопырева отметила день рождения своего избранника публикацией совместного фото. На снимке подписчики наконец смогли разглядеть лицо избранника известной модели, которого ранее она тщательно скрывала.

Виктория Лопырева отметила день рождения своего избранникапубликацией совместного фото. На снимке подписчики наконец смогли разглядетьлицо избранника известной модели, которого ранее она тщательно скрывала.Гражданскому мужу – бизнесмену ИгорюБулатову – исполнилось 36 лет. Модель поздравила возлюбленного, опубликовав в Instagram совместныйснимок. На фото впервые видно лицо ее "рассекреченного" избранника. Вкадре Игорь обнимает свою возлюбленную, облаченную в алое платье."С днем рождения, моя любовь", – подписала снимокВиктория. К поздравлениям присоединились и восхищенные красотой пары поклонники."Всего вам самого наилучшего и еще маленькую девочку в придачу", "Всеясно, овен. Теперь понятно, какая у вас страсть", "Эстетическоенаслаждение смотреть на этот союз", "Виктория, очень приятно видетьваши счастливые глаза. Невооруженным глазом видно, что так выглядит счастьедвух любящих людей", – комментируют снимок подписчики (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).Фотографий с сыном, который недавно родился, не публикует. При этом подчеркивает: это совсем не значит, что малышууделяется мало времени. О беременности известной модели стало известно впрошлом году. Поклонники были потрясены, когда узнали, что отец ребенка – вовсене Николай Басков, за которого Вика, вроде бы, собиралась замуж. Позже сталоизвестно имя нового избранника звезды – бизнесмена Игоря Булатова.Возвращаться в Россию из Майами пока несобирается. Ей нравится теплый климат, так что в Москву моедль не приедет, покане наступит лето. Виктория сейчас посвящает себя ребенку и восстанавливаетсяпосле родов. Модель ходит в спортзал, чтобы вернуть себе подтянутую фигуру,пишет Teleprogramma.pro.