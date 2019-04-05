Принц Гарри и Меган Маркл считаются одной из самых образцовых пар. Но, оказывается, и у них не все идет гладко: герцогиня Сассекская скрыла важную деталь от мужа.

Принц Гарри и Меган Маркл считаются одной из самых образцовых пар. Но, оказывается, и у них не все идет гладко: герцогиня Сассекская скрыла важную деталь от мужа.Церемония бракосочетания пары состоялась 19 мая 2018 года в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. Королевский эксперт Анджела Моллард рассказала, что накануне важного события в британской прессе возникали различные слухи, связанные с торжеством. Однако несмотря на это бывшей актрисе удалось сохранить одну деталь в тайне от репортеров и супруга.По словам специалиста, никто из гостей и поклонников не знал, в каком платье появится невеста. "Мне очень понравилось, что ей удалось сохранить это в секрете. Все обсуждали, какого дизайнера она выберет. Мы предполагали, что отдаст предпочтение бренду Ralph & Russo", – отметила Анджела.Герцогиня появилась на публике в белом наряде от Givenchy. "Мне очень понравилось ее платье. У него прекрасный силуэт. Это старая школа Givenchy", – цитирует эксперта Express.co. Женщина добавила, что никогда не видела более красивый образ на официальных мероприятиях.В отличие от бывшей актрисы, Кейт Миддлтон не удалось сохранить имя дизайнера в секрете. Модельер Сара Бартон, сотрудничавшая с модным домом Александра Маккуина, раскрыла правду журналистам за несколько дней до свадьбы в 2011 году. Пресс-служба Кларенс-Хауса отказалась комментировать ее заявление. "Будущая герцогиня не хочет называть имя дизайнера до начала церемонии", – уточнили представители.